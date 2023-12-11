Teknik Analiz: Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Ralli Başlıyor Mu?

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 42.445 dolarda ve yaklaşık 8 saat önce 40.400 dolara kadar hızla düştü. Senatörlerin kriptoyu hedef alan terörün finansmanı tasarısından günler önce bahsetmiştik. Bunun dışında piyasalarda düşüşü tetikleyen büyük bir olay olmadı ancak son istihdam verilerinin ardından Fed haftasında kar satışlarının gelebileceğinden bahsettik.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bundan yaklaşık 30 saat önce Pazartesi itibariyle makro cephede gündemin son derece yoğun olduğunu ve güçlü istihdam verisinin ardından Fed’in can sıkabileceğini bunun da kar satışlarını tetikleyeceğini söyledik. Öyle de oldu yeni enflasyon verisinden evvel piyasalar Cuma günü gelen kötü verilerin de lanetiyle düşüşe geçti.

Kripto paraların kümülatif değeri (TOTALCAP) Ekim ayından bu yana hızla yükselerek art arda sekiz haftalık yükseliş mumu oluşturdu. Son zirve 1,63 trilyon dolara kadar devam etti. En yüksek seviye 1,60 trilyon dolarlık direnç seviyelerinin birleştiği noktaya çok yakın. Bu bölgede gelen retle uzun yükselişin ardından ilk düşüş mumu oluşmaya başlıyor. Her zaman söylediğimiz gibi sürekli yükseliş veya düşüş hissine kapılmak yanıltıcı oluyor.

Eğer kümülatif değer 1,6 trilyon dolarlık direnci aşabilirse 1,87 trilyon dolar zirvesine ulaşabilir. Tersi senaryoda 1,25 trilyon dolara kadar yıkıcı bir düşüş süreci izleyebiliriz.

Bitcoin (BTC)

Kripto paraların kümülatif değer grafiğine benzer süreci Bitcoin’de yaşadı. Yıllık ATH seviyesi 42.450 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde gerçekleşti. Artışa rağmen, BTC bu hafta yukarı yönlü hareketini sürdüremedi ve beklenen geri çekilme bu bölgeye doğru tetiklendi. Elbette haber akışının de bunda etkisi oldu.

Kritik direnç alanı üzerinde kapanışlar olup olmayacağı trendin yönünü belirleyecek. Bu hafta hareketli geçecek ancak boğaların direnç bölgesini geri alıp üzerinde kapanışlar yapması gerek. Fiyat yazı hazırlandığı sırada tam olarak direnç bölgesinde oyalanıyordu.

Öte yandan direnç altı kapanışlar 36.000 dolara kadar düşüş doğurabilir. Bu durumda altcoinlerde çok daha büyük kayıplar görmemiz mümkün. Yatırımcıların özellikle altcoinlerde volatilite artışına hazırlıklı olması gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.