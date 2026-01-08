BNB Delaware Kaydı Tamam Sırada Onay Var

BINANCE COIN (BNB)

Özet

  • Grayscale BNB Coin ETF'i için Delaware kaydını yaptı.
  • Altcoin ETF onaylarına rağmen genel piyasa hissiyatındaki negatiflik istenen ölçüde girişler görmemizi engelledi.
  • BNB eğer 880 doları koruyabilirse tekrar 924 doları test edebilir ancak hafta sonu için de harika beklentiler olmadığından son alt fitilin 852-826 dolar aralığına ulaşması şaşırtıcı olmaz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD düzenleyicilerinin yaşadığı değişim kripto para yatırımcılarının tamamen lehine oldu. Gensler döneminde bile BTC ile ETH için spot ETF onayı gelmişken Trump döneminde daha fazlasının olmasını bu yüzden bekliyorduk. Tam da beklediğimiz gibi oldu ve birçok altcoin için son çeyrekte ETF onayları geldi. Grayscale bu sürecin en kazançlı çıkanlarından oldu ve bunu sürdürmek istiyor.

İçindekiler
1 BNB Coin ETF Başvurusu
2 BNB Coin Fiyat Tahmini

BNB Coin ETF Başvurusu

Altcoin ETF onaylarının son çeyrekte gelmesi fiyatlar üzerinde inanılmaz sonuçlar doğurmadı. Bunun sebebi ayı piyasalarını andıran günlerde özellikle gümrük tarifelerine dair tartışmaların küresel ekonomik kriz endişelerini beslemesiydi. Bitcoin temelde BlackRock CEO’sunun da ifade ettiği üzere riski tam anlamıyla fiyatlayan bir varlık. Belirsizlik ve riskler kripto paralara bu yüzden iyi gelmiyor. Örneğin Cuma günü gelecek Yüksek Mahkeme tarife kararı da kısa vadede verilebilecek en iyi örnek. Risk var ve düşüş de var.

Uzun vadede ETF onaylarının kripto paralar üzerindeki etkisinin çok da BTC’den farklı olması beklenmiyor. ABD piyasalarında orta ölçekli kripto para borsalarında görebileceğimiz kadar altcoine rahatlıkla yatırım yapılabilen alan oluşuyor. Bu durum yeni varlık sınıfı olarak kripto paraların geldiği seviyeyi net biçimde gösterirken uzun vadede çekeceği likiditenin potansiyeline dair de ipuçları veriyor.

Grayscale günün son dakikalarında elindeki alternatif ürünleri artırmak için BNB cephesinde harekete geçti ve BNB ETF sürecini başlattı. Delaware eyaletinde resmi kaydını yapan şirket tıpkı GBTC gibi BNB Coin için de ETF hizmeti vermek istiyor.

Grayscale, bir ETF başvurusu yapmadan önce (SEC’e gitmeden önce) ilk adım olarak bu eyalette yasal bir tüzel kişilik (“Statutory Trust”) oluşturur. Bu diğer ihraççılar için de böyledir. Henüz BNB ETF göremedik ancak dünyanın hacim bakımından en büyük borsasının arkasında olduğu BNB Coin kurumsalların da alaka göstereceği bir varlık olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada XRP Coin sadece ETF kanalında 1,2 milyar dolar çekti. 500 milyon dolarlık yatırım bile altcoinlerde çok büyük rakamken ETF kanalının bu potansiyelinin kıymeti gelecekte daha iyi anlaşılacak.

BNB Coin Fiyat Tahmini

BNB geçen yılı harika geçiren az sayıda altcoinden biri. Fiyat dört haneli seviyeleri aşacak dediğimizde henüz 800 doların altındayken bunu başardı ve istikrarlı bir yükseliş serisinin ardından zirvesini oluşturdu. Sonrasında tüm piyasayı vuran satış dalgası onu da etkiledi ve tahmin edilenden uzun sürmesi yıpranmasına neden oldu.

Buna rağmen 890 doların üzerinde alıcı bulmaya devam eden BNB eğer 880 doları koruyabilirse tekrar 924 doları test edebilir ancak hafta sonu için de harika beklentiler olmadığından son alt fitilin 852-826 dolar aralığına ulaşması şaşırtıcı olmaz.

