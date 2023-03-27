Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!

Haftalar sonra bir ilk yaşanıyor. Üstelik Temmuz ayından bu yana en büyüğü geldi.
14:11
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları bankacılık krizinin patlak vermesiyle risk iştahını önemli ölçüde kaybetti. Ancak bu veri önemli. Özellikle bireysel yatırımcıların yeniden risk iştahını artırabilecek bu gelişme 6 haftalık seriyi de bozdu. Kurumsal yatırımcılar haftalardır devam eden kaçışın ardından kripto piyasalarına geri dönüyor. Peki son raporun detayları neler?

Kripto Paralar Kurumsal Yatırımcı

Kripto para raporu Temmuz 2022’den bu yana en büyük girişini gördük. Toplamda 408 milyon ABD doları olan 6 haftalık çıkışların ardından bu fonlara 160 milyon dolar girdi. Bitcoin, 128 milyon ABD doları giriş görerek lider konumunu korudu. Birçok uzman özellikle bankacılık krizinin riskini bölmek isteyen yatırımcıları kripto paralara da itebileceğini söylüyordu. Anlaşılan dünyanın birçok noktasındaki yatırımcılar bu fikri desteklemiş. Girişler daha geniş kripto piyasasına kıyasla nispeten geç gerçekleşmiş olsa da, bunun yatırımcılar arasında geleneksel finans sektöründe istikrara yönelik artan korkulardan kaynaklandığına inanılıyor.

Girişler birçok ülkeden geldi ve varlık sınıfındaki duyarlılıkta geniş bir iyileşme olduğunu gösterdi. Listenin başında elbette ABD geliyor. 69 milyon dolarlık girişin kaynağı olan ABD’de devam eden bankacılık krizi, en büyük bankaların bile sallandığı ortamda yatırımcıları alternatiflere itiyor.

CoinShares Raporu

Sadece Bitcoin fonlarına ABD merkezli devasa girişler oldu. Ancak herkes fiyatın yükselmesini beklemiyor. Bitcoin’e açığa satış yapmak isteyenler de geçen hafta 31 milyon doları bu işe ayırdı. Bu Bitcoin fiyatının düşeceğine inanan ve açığa satıştan kazanç elde etmeyi uman yatırımcıların yönelimini gösteriyor. Yine de yükseliş bekleyenlerin yatırdığı para CoinShares raporuna göre daha yüksekti.

Ethereum geçen hafta 5,2 milyon dolarlık çıkış yaşadı ve üst üste üçüncü haftayı negatif kapattı. Bunun nedeni 12 Nisan tarihinde yapılması beklenen Şangay yükseltmesi olabilir. Milyonlarca ETH bu güncellemeden sonra serbest kalacak ve bunun az bir kısmının bile satışa yönelmesi fiyatta %10’a kadar düşüşe neden olabilir. Öte yandan bu beklenti bile riskten kaçınmak isteyen yatırımcıları bir süre alımdan uzaklaştıracaktır. Nitekim kurumsalların devam eden çıkışı da bunu yansıtıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023