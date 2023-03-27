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Kripto para yatırımcıları bankacılık krizinin patlak vermesiyle risk iştahını önemli ölçüde kaybetti. Ancak bu veri önemli. Özellikle bireysel yatırımcıların yeniden risk iştahını artırabilecek bu gelişme 6 haftalık seriyi de bozdu. Kurumsal yatırımcılar haftalardır devam eden kaçışın ardından kripto piyasalarına geri dönüyor. Peki son raporun detayları neler?

Kripto Paralar Kurumsal Yatırımcı

Kripto para raporu Temmuz 2022’den bu yana en büyük girişini gördük. Toplamda 408 milyon ABD doları olan 6 haftalık çıkışların ardından bu fonlara 160 milyon dolar girdi. Bitcoin, 128 milyon ABD doları giriş görerek lider konumunu korudu. Birçok uzman özellikle bankacılık krizinin riskini bölmek isteyen yatırımcıları kripto paralara da itebileceğini söylüyordu. Anlaşılan dünyanın birçok noktasındaki yatırımcılar bu fikri desteklemiş. Girişler daha geniş kripto piyasasına kıyasla nispeten geç gerçekleşmiş olsa da, bunun yatırımcılar arasında geleneksel finans sektöründe istikrara yönelik artan korkulardan kaynaklandığına inanılıyor.

Girişler birçok ülkeden geldi ve varlık sınıfındaki duyarlılıkta geniş bir iyileşme olduğunu gösterdi. Listenin başında elbette ABD geliyor. 69 milyon dolarlık girişin kaynağı olan ABD’de devam eden bankacılık krizi, en büyük bankaların bile sallandığı ortamda yatırımcıları alternatiflere itiyor.

CoinShares Raporu

Sadece Bitcoin fonlarına ABD merkezli devasa girişler oldu. Ancak herkes fiyatın yükselmesini beklemiyor. Bitcoin’e açığa satış yapmak isteyenler de geçen hafta 31 milyon doları bu işe ayırdı. Bu Bitcoin fiyatının düşeceğine inanan ve açığa satıştan kazanç elde etmeyi uman yatırımcıların yönelimini gösteriyor. Yine de yükseliş bekleyenlerin yatırdığı para CoinShares raporuna göre daha yüksekti.

Ethereum geçen hafta 5,2 milyon dolarlık çıkış yaşadı ve üst üste üçüncü haftayı negatif kapattı. Bunun nedeni 12 Nisan tarihinde yapılması beklenen Şangay yükseltmesi olabilir. Milyonlarca ETH bu güncellemeden sonra serbest kalacak ve bunun az bir kısmının bile satışa yönelmesi fiyatta %10’a kadar düşüşe neden olabilir. Öte yandan bu beklenti bile riskten kaçınmak isteyen yatırımcıları bir süre alımdan uzaklaştıracaktır. Nitekim kurumsalların devam eden çıkışı da bunu yansıtıyor.