1064. Günün Sırrı ve Bitcoin Grafiği

Özet

  • Martinez: BTC önceki döngülerde olduğu gibi dipten 1.064 gün sonra ATH seviyesine ulaştı. Yani bu ay BTC döngü zirvesini tam gününde belirledi.
  • 2022'den bu yana ihracat ABD'nin Çin'e ihracatı %29, yani 131 milyar dolar azaldı.
  • Nic BTC'nin 110-111 bin doları koruduğu senaryoda yükselişin devamını bekliyor. Bullet ise yakında başlayacak ETH yükselişine odaklandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto paralar toparlanıyor ve Trump’ın 22:00’daki açıklamaları piyasalar için sarsıcı olmadı. Yarın ABD enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Çarşamba günü de Fed faiz kararını artan gerilimin ortasında verecek. Martinez ise BTC grafiğindeki 1064 gün detayına dikkat çekti. Hızlı bir özet ve değerlendirme yapalım Çin ve ABD ticaretiyle ilgili de bazı önemli veriler var.

İçindekiler
1 Bitcoin Grafiğindeki 1064’üncü Gün
2 ABD-Çin Ticareti
3 Chainlink, ETH ve BTC

Bitcoin Grafiğindeki 1064’üncü Gün

Bitcoin $109,411.71 grafiğinde dört yıllık döngülerin yasaları yer alır. Birçok on-chain metrik, BTC grafiği ve daha farklı göstergeler alışıldık döngülerde tekrar etmesi beklenen örüntüler içerir. İçinde bulunduğumuz döngünün diğerlerinden farklı olduğu açık ancak Martinez buna rağmen enteresan bir rastlantının yatırımcılar sinyal verdiğini düşünüyor.

Son 2 döngüde BTC fiyatı ayı piyasalarının dip noktasından tam olarak 1064 gün sonra boğa zirvesine ulaşmıştı. Kasım 2022’deki dip noktasından bu ayki 126.220 dolarlık yeni ve son ATH seviyesine BTC 1.064 günde ulaştı. Yani tarih tekerrür ediyorsa BTC boğa zirvesini bu ay gördü. Ancak bunlar fizik yasaları değil ve birçok döngü yasasının ihlal edildiğini gördük. Mesela son ayı piyasalarında BTC önceki ATH seviyesini destek olarak koruyamamıştı çünkü anormal bir ortam vardı. Tıpkı bugün tam tersi yöne ilerlemenin devam edebileceğini gösteren (kripto rezerv şirketleri, ETF’ler, yeni başlayan faiz indirimleri ve daha onlarca şey) ortam gibi.

ABD-Çin Ticareti

NVIDIA CEO’su Huang geçtiğimiz günlerde Çin’deki işlerinin durduğundan bahsetti. ABD önce yüksek vergiler getirdi, sonra bazı ürünlerin Çin’e satışını engelledi, ardından NVIDIA vergileri kendi cebinden ABD’ye ödemeyi teklif etti ve sonunda Çin “artık NVIDIA çiplerini istemiyoruz” dedi.

Bunun sonucu olarak aşağıdaki grafik oluştu.

TKL bu konuda şunları yazdı;

“Çin’in ABD’ye ihracatı 2025’in ilk 9 ayında yıllık bazda %18 düşüşle 317 milyar dolara geriledi ve son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

2022’den bu yana ihracat %29, yani 131 milyar dolar azaldı.

Bu rakam, ilk ticaret savaşının başladığı 2017 yılının ilk 9 ayında görülen 309 milyar dolarlık seviyeyle karşılaştırılabilir.

Ayrıca, küçük paket gönderimleri Nisan ayından bu yana %50 düşüşle Eylül ayında 1,15 milyar dolara geriledi. Tüm bunlar olurken, Çin’den ABD’ye LCD TV ihracatı son çeyrekte değer olarak %73 düşüş kaydetti. İki büyük ekonomi arasındaki ticaret hızla yavaşlıyor.”

Bu grafiğe bir de uzlaşı olmaz ve karşılıklı gümrük tarifeleri ile ihracat kontrolleri başlatıldığında bakın.

Chainlink, ETH ve BTC

Chainlink $17.52 rezervi için bugün güzel bir şey oldu. Scott Melker rezervlere yeni eklenen 63.481 LINK Coin’den memnuniyetini ifade etti. LINK Coin rezervi toplamda 586.640’a ulaştı. LINK Coin 17,47 dolarda, güne %1,2 artışla devam ediyor.

Nic şimdi ne olacak diyenler için güncel BTC grafiğini paylaşarak şunları söyledi;

“Şu anda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz ve umarım bu seviyenin üzerinde kapanmayı başarabiliriz. Takip ettiğim bir sonraki bölge 110.000 – 111.000. Burası %61,8 fibonacci uzantısının ve önceki destek/direnç bölgesinin bulunduğu yer. Umarım bu seviyeyi tersine çevirebiliriz.”

CryptoBullet döngü zirvesinde neyin değiştiğine dikkat çekti. ETH döngü zirvesinde daha büyük zirvelere ulaşırken BTC daha düşük tepeler yapar ve analist bunun vaktinin geldiğini söylüyor.

“Şöyle diyorlar; Yani ETH’nin yeni bir ATH’ye ulaşacağını, ancak BTC’nin ulaşmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bu nasıl mümkün olabilir?

Aslında, bu her döngünün sonunda gördüğümüz bir modeldir.

Döngünün zirvesinde her zaman ETH ve BTC arasında bir düşüş eğilimi vardır. Buna “likidite rotasyonu” denir. ETH daha yüksek bir zirveye ulaşırken, BTC daha düşük bir zirveye ulaşır.

Sonra da şöyle diyorlar; Ama efendim, önceki BTC zirvelerinde ETH oldukça iyi dayanıyordu.

Hayır, dayanmıyordu!

Aralık 2017 %39 düşüş, 2021 Nisan %23 ve Ekim 2023 %27 düşüş.

Fiyat keşfine girmeden önce ETH üzerinde son düzeltmemizi yaptık.”

Bugünlerde en önemli şey yoğun gündemin ortasında güncel kalabilmek. Çünkü çok fazla şey oluyor ve şartlar/süreçler çok hızlı değişiyor. Tam da bundan dolayı CryptoAppsy canlı haber akışı fazlasıyla işinize yarayacak güncel kalmanızı sağlayacaktır. Burada hem haber özetlerine hem de önemli gelişmelerin detayların sadece tek tıklamayla ulaşabileceksiniz. Ayrıca haftanın önemli gelişmelerini kaçırmayacaksınız.

Lost your password?