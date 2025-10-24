XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı



XRP, haftanın ikinci işlem gününde dar bir aralıkta dalgalanmasına rağmen kurumsal alımların desteğiyle 2,38 dolar bölgesinde tutunarak yukarı yönlü sinyaller verdi. Blockchain içi veriler borsalardaki XRP bakiyesinin Ekim başından bu yana yüzde 3,36 düştüğünü gösterirken, bu düşüş uzun vadeli birikim eğilimini güçlendirdi.

Kurumsal Alımların Desteğiyle Konsolidasyon Güçleniyor

XRP, bir süredir 2,38–2,41 dolar bandında işlem görerek dar bir fiyat aralığında hareket ediyor. Gün içi hacim 79.86 milyon adede ulaşarak 24 saatlik ortalamanın yaklaşık yüzde 94 üzerine çıktı. Hacim artışı destek testinde kurumsal katılımın arttığını teyit etti. Bireysel yatırımcı ilgisinin düşük kaldığı süreçte büyük cüzdanların alım yaptığı gözlemlendi.

Fiyat grafiği fiyatın her düşüşte 2,38 dolar seviyesinden hızla toparlandığını ve daha yüksek diplerin oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu da kontrollü bir birikim sürecine işaret ediyor. 2,43 dolar seviyesindeki tekrar eden geri çekilmeler ise kısa vadeli momentumun sınırlı kaldığını gösteriyor. Hacim artışlarının özellikle destek bölgelerinde yoğunlaşması piyasanın güçlü eller tarafından yönlendirildiğini kanıtlıyor.

Teknik Görünüm: Kırılım Sinyali Yaklaşıyor

XRP fiyatı yükselen kanal formasyonunu korumayı sürdürüyor. 2,38–2,39 dolar aralığı kritik yapısal destek olarak öne çıkarken, 2,43 dolar seviyesi konsolidasyon aralığının üst sınırı konumunda. Vadeli işlemlerde açık pozisyon sayısı yüzde 1,4 azaldı ve işlem hacimleri günlük bazda yüzde 24 geriledi. Fonlama oranının -0,0007’ye düşmesi türev piyasasında short pozisyonların arttığını gösteriyor. Buna karşın Blockchain içi XRP bakiyelerindeki düşüş arz baskısının hafiflediğine işaret eden güçlü bir veri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar için en kritik eşik fiyatın 2,38 dolar üzerinde tutunup tutunamayacağı. Bu seviyenin korunması birikim sürecinin devam ettiğini teyit ederken, 2,43–2,48 dolar aralığının kırılması halinde fiyatın 2,65 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Aksi yönde 2,38 doların altına sarkma durumunda 1,96 dolar desteğine doğru geri çekilme riski gündeme gelebilir. Analistler hacmin yeniden 80 milyonun üzerine çıkmasının yukarı yönlü kırılımı tetikleyebileceği görüşünde.