Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı

Bir zamanlar Satoshi döneminde aktif olan bir madenciye ait Bitcoin $109,411.71 cüzdanı, 14 yıllık sessizliğin ardından yeniden hareket etti. Blockchain içi analiz platformu Lookonchain’in aktardığı verilere göre 4.000 adet BTC içeren “18eY9…6EfyM” adresi 24 Ekim Perşembe günü TSİ 15.00 civarında yaklaşık 16.6 milyon dolar değerindeki 150 adet BTC’yi henüz işaretlenmemiş başka bir adrese gönderdi. Arkham verilerine göre bu Bitcoin’ler 2009’da madencilik yoluyla kazanıldı ve 2011 yılında tek bir cüzdanda birleştirildi.

Satoshi Dönemi BTC’ler Yeniden Hareketlendi

14 yıl önce 4.000 adet BTC’nin değeri yalnızca 16.400 dolardı. Ancak bugün bu varlıkların değeri 442 milyon doların üzerine çıktı. Cüzdanın yeniden aktif hale gelmesi uzun süredir hareket etmeyen erken dönem madencilerinin piyasaya yeniden dönmeye başladığına işaret ediyor. Bitcoin, habere konu işlemin gerçekleştiği gün yüzde 2,2 yükselişle 110.656 dolardan işlem görüyordu.

Blockchain içi analiz uzmanları yılın başından bu yana erken dönem Bitcoin adreslerinde artan bir hareketlilik görüyor. Bu adreslerin büyük kısmı 2010–2012 yılları arasında aktif olmuş madencilere veya erken dönem yatırımcılara ait. Uzmanlar bu adreslerdeki hareketlerin genellikle satış baskısı yaratabileceği görüşünde olsa da bazı adreslerin yalnızca varlıklarını yeni güvenlik önlemleriyle taşımak için aktif hale geldiğini belirtiyor.

Devasa Miktarların Taşındığı Yeni Dönem

Temmuz ayında bir Satoshi dönemi balinasının o dönem yaklaşık 9 milyar dolar değerindeki 80.000 adet BTC’yi Galaxy Digital aracılığıyla elden çıkardığı bildirilmişti. Eylül ayında da benzer şekilde yıllardır dokunulmamış cüzdanlardan milyonlarca dolar değerinde BTC hareketleri tespit edildi. Bu gelişmeler erken dönem yatırımcıların önemli bir kısmının yeniden organize olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre her ne kadar 4.000 adet BTC’lik bu transfer toplam arzın çok küçük bir kısmını oluştursa da piyasadaki psikolojik etkisi büyük. Çünkü bu tür işlemler Bitcoin’in erken madenciler tarafından yeniden ilgi gördüğü bir döneme işaret ediyor.