Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor

Özet

  • ABD Başkanı Donald Trump, Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'yu “iyi insanların isteğiyle” affettiğini söyledi.
  • Analist FatMan, Binance’in 2 milyar dolarlık stablecoin rezervinden elde edilen faizlerin Trump ailesine yılda 50 milyon dolar civarı gelir sağladığını iddia etti.
  • Analist, olayın kripto para-finans ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme taşıdığını belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


ABD Başkanı Donald Trump, Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao’yu affetmesi sonrası tartışmalar sürüyor. Trump’ın konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya sert bir yanıt verdi. Bir gazetecinin kripto para bağlantısını sorması üzerine Trump, “O kripto para kişisini tanımıyorum. Çok iyi insanların isteğiyle affettim. Siz kripto parayı bilmiyorsunuz, hiçbir şeyi bilmiyorsunuz, sahte habersiniz” dedi. Açıklama Washington’da hem siyasi hem finansal çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

1 WLF ve Trump Ailesine Uzanan Finansal Ağ
2 Etik Tartışması Derinleşti

WLF ve Trump Ailesine Uzanan Finansal Ağ

Bağımsız analist FatMan, X hesabından Trump’ın açıklamasına atıf yaparak olayın arkasındaki potansiyel çıkar ilişkisine dikkat çekti. FatMan’in iddiasına göre Binance 2 milyar dolarlık rezervini ABD tahvilleri yerine WLF adlı stablecoin’de tutuyor. Bu pozisyon yıllık yaklaşık 80–87 milyon dolar faiz getiriyor.

FatMan’in Tweet’i

Analist, Trump ailesinin WLF’nin karının yaklaşık yüzde 60’ına sahip olduğunu ve bunun da Binance’in Trump ailesine her yıl 48–52 milyon dolar arası faiz geliri sağlaması anlamına geldiğini ekledi. Açıklamasında “Artık açıkça bir başkana servet aktarabiliyorsunuz. Bu durum komik ama gerçek” ifadelerini kullandı.

Etik Tartışması Derinleşti

Kripto para dünyasında Trump’ın Zhao’yu affetmesiyle ilgili farklı görüşler hakim. Bazı isimler Binance’in kurucusunun ve eski CEO’sunun affedilmesinin adalet açısından doğru olduğunu, sektördeki belirsizliği azaltacağını savunuyor. Ancak etik açıdan eleştirenler siyasi etkilerle ekonomik çıkarların birbirine karıştığına dikkat çekiyor.

Özellikle Trump’ın konuyla ilgili açıklamaları kripto para düzenlemelerinin geleceğini belirleyecek politik dengelerin yeniden şekillenmesine yol açabilir. FatMan ise affın kendisine karşı olmadığını ancak sistemin artık “şeffaf rüşvet” dönemine girdiğini söyledi.

