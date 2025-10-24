Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat



ABD’de hükümetin kısmi kapanmasıyla veri akışının durma noktasına geldiği dönemin ardından kripto para piyasasında gözler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ne (CPI) çevrildi. Uzmanlar enflasyon verisinin en çok Ethereum $3,887.23’da hareketliliğe neden olabileceğini ancak genel volatilitenin olağan seviyelerde kalacağını belirtiyor.

Enflasyonun Beklentileri Aşması Piyasaları Sarsabilir

FactSet’in ekonomistlerle yaptığı ankete göre Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 artarak son 18 ayın zirvesine çıktı. Aylık artışın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyonun ise üst üste üçüncü ayda yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre enflasyon verisi Fed’in gelecek hafta yapması beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine engel olmayacak. Ancak beklenenden yüksek bir enflasyon verisi dolar endeksine destek sağlayarak yukarı yönde hareketi getirebilir. ING analistleri “Yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmış durumda. Beklentiyi aşan bir veri dolara güçlü destek verir” değerlendirmesini yaptı.

Zerocap Araştırma Başkanı John Toro ise tam tersi senaryoya dikkat çekerek “ABD hükümetinin kapanması analistleri kritik ekonomik sinyallerden mahrum bıraktı. Daha düşük bir enflasyon verisi, özellikle perakende satış baskısının hissedildiği bu dönemde risk iştahını yeniden canlandırabilir.” dedi.

Ethereum ve XRP’de Volatilite Beklentisi Artıyor

Deribit’in opsiyon piyasası verilerine göre Ethereum’un enflasyon verisinin açıklanması sonrası yüzde 2,9 oranında fiyat volatilitesi göstermesi bekleniyor. Bitcoin $109,411.71 için bu oran yüzde 1,4 seviyesinde. CoinDesk‘e konuşan 10x Research kurucusu Markus Thielen, “Piyasalar Bitcoin’de artı eksi yüzde 1,4, Ethereum’da ise artı eksi yüzde 2,9’luk hareketi fiyatlıyor” dedi.

Volmex Finance’in volatilite endeksleri de benzer bir tablo çiziyor. XRP’nin bir günlük ima edilen volatilitesi yüzde 91, Solana’nınki ise yüzde 76 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar 24 saat içinde XRP’de yaklaşık yüzde 4,7, Solana’da yüzde 4 civarında hareket potansiyeline işaret ediyor.

Thielen, teknik göstergelerin kısa vadede toparlanma sinyali verdiğini belirterek “Bitcoin’in günlük stokastik göstergesi 15’lik alt banda tam ulaşmamış olsa da yukarı yönlü bir ayrışma gösteriyor. Bu da satış baskısının zayıflayabileceğine ve kısa süreli bir fiyat toparlanmasının başlayabileceğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.