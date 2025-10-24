Kripto Para

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat

Özet

  • Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi kripto para piyasasında hareketliliğin artması bekleniyor.
  • Hareketliliğin özellikle Ethereum, XRP ve Solana'da daha belirgin olması öngörülüyor.
  • Analistler beklentilerin üzerinde gelecek bir yüksek enflasyonun doları güçlendirebileceğini, düşük verinin ise risk iştahını artırabileceğini belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD’de hükümetin kısmi kapanmasıyla veri akışının durma noktasına geldiği dönemin ardından kripto para piyasasında gözler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ne (CPI) çevrildi. Uzmanlar enflasyon verisinin en çok Ethereum $3,887.23’da hareketliliğe neden olabileceğini ancak genel volatilitenin olağan seviyelerde kalacağını belirtiyor.

İçindekiler
1 Enflasyonun Beklentileri Aşması Piyasaları Sarsabilir
2 Ethereum ve XRP’de Volatilite Beklentisi Artıyor

Enflasyonun Beklentileri Aşması Piyasaları Sarsabilir

FactSet’in ekonomistlerle yaptığı ankete göre Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 artarak son 18 ayın zirvesine çıktı. Aylık artışın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyonun ise üst üste üçüncü ayda yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre enflasyon verisi Fed’in gelecek hafta yapması beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine engel olmayacak. Ancak beklenenden yüksek bir enflasyon verisi dolar endeksine destek sağlayarak yukarı yönde hareketi getirebilir. ING analistleri “Yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmış durumda. Beklentiyi aşan bir veri dolara güçlü destek verir” değerlendirmesini yaptı.

Zerocap Araştırma Başkanı John Toro ise tam tersi senaryoya dikkat çekerek “ABD hükümetinin kapanması analistleri kritik ekonomik sinyallerden mahrum bıraktı. Daha düşük bir enflasyon verisi, özellikle perakende satış baskısının hissedildiği bu dönemde risk iştahını yeniden canlandırabilir.” dedi.

Ethereum ve XRP’de Volatilite Beklentisi Artıyor

Deribit’in opsiyon piyasası verilerine göre Ethereum’un enflasyon verisinin açıklanması sonrası yüzde 2,9 oranında fiyat volatilitesi göstermesi bekleniyor. Bitcoin $109,411.71 için bu oran yüzde 1,4 seviyesinde. CoinDesk‘e konuşan 10x Research kurucusu Markus Thielen, “Piyasalar Bitcoin’de artı eksi yüzde 1,4, Ethereum’da ise artı eksi yüzde 2,9’luk hareketi fiyatlıyor” dedi.

Volmex Finance’in volatilite endeksleri de benzer bir tablo çiziyor. XRP’nin bir günlük ima edilen volatilitesi yüzde 91, Solana’nınki ise yüzde 76 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar 24 saat içinde XRP’de yaklaşık yüzde 4,7, Solana’da yüzde 4 civarında hareket potansiyeline işaret ediyor.

Volmex Finance XRP

Thielen, teknik göstergelerin kısa vadede toparlanma sinyali verdiğini belirterek “Bitcoin’in günlük stokastik göstergesi 15’lik alt banda tam ulaşmamış olsa da yukarı yönlü bir ayrışma gösteriyor. Bu da satış baskısının zayıflayabileceğine ve kısa süreli bir fiyat toparlanmasının başlayabileceğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor

Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı

XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı

1064. Günün Sırrı ve Bitcoin Grafiği

Son Dakika: ABD, Çin’e Ticaret Soruşması Başlatıyor, Madde 301 ve Kripto Paralara Etkisi

Haklı Çıkan Kripto Para Kahininden 23 Ekim Uyarısı ve Hedefler

Analistten LINK, PEPE, WLD, BTC, AAVE Yorumu: İçlerinden Biri Herkesi Şaşırtabilir

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)
1064. Günün Sırrı ve Bitcoin Grafiği
BITCOIN (BTC) Teknik Analiz

Lost your password?