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Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?

Yüzde 51 saldırısında ağdaki node’ların (düğümlerin) %51'ine sahip olmak, kontrol eden taraflara blok zincirini değiştirme gücü verir.
12:23
13 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

%51 saldırısı, ağın madencilik hash oranının %50’sinden fazlasını kontrol eden bir grup madenci tarafından kripto para birimi blok zincirine yapılan bir saldırı olarak tanımlanabilir. Ağdaki node’ların (düğümlerin) %51’ine sahip olmak, kontrol eden taraflara blok zincirini değiştirme gücü verir.

%51 Saldırısı Nedir?

%51 saldırısını düzenleyen kişiler, yeni işlemlerin onay almasını engelleyebilir ve bazı veya tüm kullanıcılar arasındaki ödemelerin durdurulmasını sağlayabilir. Ayrıca ağın kontrolünde olacak bu kişilerin tamamlanan işlemleri tersine çevirmesi de mümkün olabilir. Bu da kripto para birimlerinin iki kez harcanmasına sebep olabilir.

Öte yandan blockchain, işlemleri ve bunlarla ilgili bilgileri kaydeden ve daha sonra verileri şifreleyen dağıtık bir defterdir ve esas olarak bir veritabanıdır. Blok zincirinin ağı, bir doğrulama süreci aracılığıyla işlemler hakkında çoğunluk fikir birliğine ulaşır ve bilgilerin depolandığı bloklar mühürlenir. Bloklar, önceki blok bilgilerinin her bloğa kaydedildiği kriptografik tekniklerle birbirine bağlanır. Bu, blokların yeterince onaylandıktan sonra değiştirilmesini neredeyse imkansız hale getirir.

%51 saldırısı, bir grubun ağın hash gücünün %50’den fazlasını kontrol ettiği blok zincirine yapılan bir saldırıdır. Böylece saldırıyı düzenleyen kişiler blockchain ağını kontrol edebilir hale gelir.

Saldırının başlamasından önce kilitlenen işlemler olan tarihsel blokları değiştirmek, %51 saldırısı durumunda bile son derece zor. İşlemler ne kadar geriye giderse, onları değiştirmek o kadar zor olur. İşlemlerin Bitcoin yazılımına sabit kodlandığı bir kontrol noktasından önce işlemleri değiştirmek imkansız olurdu.

%51 Saldırısı Yapmak Mümkün Mü?

%51 saldırısı, yüksek katılım oranına sahip bir kripto para biriminde çok zor bir görevdir. Çoğu durumda, saldırgan grubunun gerekli %51’i kontrol edebilmesi ve doğru zamanda eklenebilecek bir blok zincirine sahip olması gerekir. Bunu yapmanın maliyeti, %51 saldırısını engelleyen en önemli etkenlerden biridir.

Maliyetlere ek olarak, %51 saldırısı kullanarak ağa saldırmaya çalışan bir grup, yalnızca ağın %51’ini kontrol etmekle kalmamalı, aynı zamanda değiştirilmiş blok zincirini çok kesin bir zamanda tanıtmalıdır. Ağ hash oranının %51’ine sahip olsalar bile, “gerçek” blok zinciri ağı tarafından geçerli yeni bloklar oluşturulmadan önce blok oluşturma hızına ayak uyduramayabilir veya zincirlerini ekleyemeyebilirler.

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