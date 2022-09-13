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Altcoin’den Büyük Çıkışı: Sürücü Koltuğunda Helium ve NFT’ler Var

En büyük dokuzuncu kripto para ve en büyük sekizinci altcoin, son 24 saatte yüzde 10'a yükseldi. Altcoin neden yükseliyor? Detaylar haberimizde.
12:45
13 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) için 13 Eylül büyük bir gün oldu. Piyasa değerine göre en büyük dokuzuncu kripto para olan SOL, son 24 saatte yüzde 10’a yakın yükseldi erken saatlerde 35,2 dolardan 38,87 dolara kadar çıktı. Altcoin, yazım sırasında 38,53 dolardan alınıp satılıyor.

Short Pozisyonlara Darbe

Solana, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları ve takas edilemez token‘lar (NFT’ler) dahil olmak üzere Ethereum ile aynı işlemlerin çoğuna izin veren oldukça hızlı ve hisse kanıtı (PoS) temelli bir Blockchain ağıdır. Altcoin’in fiyatındaki son yükseliş hareketi, işlem hacmindeki büyük artışla desteklendi. kripto veri platformu CoinMarketCap, son 24 saat içerisinde Binance, FTX, Coinbase ve Kucoin genelinde SOL‘un işlem hacminde yüzde 93,74’lük artış olduğunu bildirdi. SOL için en popüler ticaret çifti ise ABD doları veya Tether (USDT). Daha da geriye gidildiğinde, Solana’nın token’ı geçen hafta boyunca yüzde 15 gibi büyük bir yükseliş kaydetti. Geçen hafta Salı günü, SOL yaklaşık 33 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde, SOL’da short pozisyon alan trader’ların büyük çoğunluğunun tasfiye edildiği görüldü. Toplamda yüzde 82’den fazlası short pozisyon olmak üzere 4.09 milyon dolar tasfiye edildi. CoinGlass’a göre tasfiyelerin çoğu dev kripto para borsası Binance‘de gerçekleşti.

Kripto para veya başka bir varlığı açığa satan (short) trader’lar, önce varlığı bir komisyoncudan veya borsadan borç alır. Ardından, borç alınan varlığı, varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle açık piyasalarda satarlar. Varlığın fiyatı gerçekten düşecek olursa trader’lar daha sonra ucuz fiyattan geri satın alırlar ve krediyi (fiat değil varlık cinsinden) geri ödeyerek aradaki farkı kâr olarak cebe indirirler. Bununla birlikte, piyasalar trader’ların aleyhinde hareket edecek olursa krediyi geri ödemek için fiyatı yükselen varlığı geri satın alarak para kaybedilebilir.

Solana Neden Yükseliyor?

SOL’un son fiyat hareketi, muhtemelen Solana tabanlı NFT‘lerin hacmindeki artışa ve popüler bir Nesnelerin İnterneti kripto para projesi  olan Helium Network‘un Solana Blockchain’ine potansiyel geçiş hazırlığı ile ilişkilendiriliyor.

Nansen’den alınan verilere göre, 12 Eylül’de Solana’nın NFT işlemlerinin sayısı, pazar yerleri ve mint’lemelerle toplamda bir milyondan fazla işlemle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. CryptoSlam’ın sağladığı veriler, y00ts, Solswipe ve ABC (abracadabra) NFT koleksiyonlarının bu büyük çıkışı yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

Yükselen NFT etkinliğinin yanı sıra Helium, operasyonlarının tamamını Solana Blockchain‘ine taşımak istiyor. Helium, düşük kapsama alanlarına gelişmiş internet bağlantısı sağlamayı amaçlayan, çeşitli fiziksel HotSpot’lardan oluşan kripto para destekli eşten eşe bir ağdır. Bir etkin HotSpot barındıran ve yöneten ağ katılımcıları ağın yerel varlığı HNT token‘larıyla ödüllendirilir.

Helium İyileştirme Önerisi (HIP) 70’te ana hatlarıyla belirtilen potansiyel geçiş, HNT token’ının Helium’un yerel Blockchain’inden çıkarılması, yönetim prosedürlerini ve madencilik ödüllerinin Solana’ya taşınmasını öneriyor. Daha da önemlisi, HIP’ın önerisinin yerine getirilmesi halinde Helium topluluğu Solana’nın DeFi ve NFT ekosistemine daha fazla erişim sağlayabilecek.

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