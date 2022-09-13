Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   2 Uzman Yanıtladı: Terra Classic (LUNC) 1 Dolara Kaç Yılda Ulaşabilir?

2 Uzman Yanıtladı: Terra Classic (LUNC) 1 Dolara Kaç Yılda Ulaşabilir?

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe gibi uzmanlar Terra Classic'in (LUNC) 1 dolara ulaşmasının imkansız olduğunu iddia etseler de, LUNC topluluğu  bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için  büyük çaba sarfediyor.
13:00
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe gibi uzmanlar Terra Classic’in (LUNC) 1 dolara ulaşmasının imkansız olduğunu iddia etseler de, LUNC topluluğu  bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için  büyük çaba sarfediyor.

2 Senaryo: Gerçekler vs Hayaller!

 LUNC’un 1 dolara ulaşması gerçekçi mi yoksa sadece imkansız bir rüya mı? Cryptobasic analistleri, bu sorunun cevabın bulmak için The Coin Perspective’deki güncel verileri inceledi. Veriler, LUNC’nin iki koşulda 1 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. İlk senaryoda, LUNC’nin tüm kripto piyasa değerinin yaklaşık yedi katı olan 6.9 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekiyor. İkinci senaryoda ise LUNC için toplam arzın 40 milyar dolara düşmesi gerek. LUNC’un dünyadaki en güçlü üçüncü ekonomi olan Japonya‘nın GSYİH’sini aşabilecek bir seviyeye gelmesi gerekeceğinden ilk senaryo pek olası değil. İkinci senaryo ise zamanın göstereceği bir olgu. Bu bağlamda, kritik soru %1.2’lik bir yanma oranında toplam arzın %99.42’sine eşdeğer olan 6.86 trilyon LUNC’yi yakmanın ne kadar süreceği.

Yakılan LUNC sayısı bugün yüksek görünse de, bunun nedeni altcoin’in yüksek hacimli ve düşük fiyata sahip olmasıdır. Bu durum, çok fazla LUNC’nin düşük maliyetle yakılabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, artan yakım oranı muhtemelen fiyatı artıracak. Diyelim ki LUNC, 40 milyar dolarlık bir piyasa değerine geri döndü. Yani LUNC fiyatının 1 dolara ulaşması için, Terra Classic arzının 6,9 trilyondan 40 milyara %99 oranında düşürülmesi gerekiyor. % 1,2’lik bir yanma oranı bunu gerçekleştirebilir, ancak ne kadar sürede? Reddit kullanıcısı Squatchi’ye göre, gerçekçi olmak gerekirse 3-9 yıl aralığında bir zamana ihtiyacımız var. Başka bir Reddit kullanıcısı, u/CASASToken de tahminini paylaştı. Analiste göre, her gün yaklaşık ortalama 3 milyar LUNC yakılırsa ve bu rakam1 yıl sabit kalırsa 1 yılda neredeyse 1 trilyon token yakılacak. 40 milyar dolarlık piyasa değerine ve 1 dolarlık LUNC fiyatına ulaşmak 6 ila 7 yıl alacak. Dolayısıyla, Terra classic’i 1 dolara ulaşması için, altcoin’İn mevcut arzın %99’unu %1,2’lik bir yakım oranı ile yok etmek için yaklaşık 7 ila 8 yıl gerekir.

1 Dolar, Münkün mü?

Sonuç olarak, topluluğun önümüzdeki 7-8 yıl içinde bu oranda ve rakamlarda yakımlar yapması gerekiyor. Ancak boğa piyasasında bunun istikrarlı bir şekilde yapılmasının zor olduğınu  belirtmekte fayda var.  LUNC, piyasaya meydan kumaya devam ederken, önde gelen analistler altcoin’in risk teşkil ettiğini ileri sürüyor.

Ancak, topluluk özellikle staking, yakımlar ve sosyal medyadaki faaliyetler ile LUNC trenine yakıt atmaya devam ediyor.  LUNC, son 24 saatte %19,9 düşüşle an itibariyle 0,003281 dolardan  işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022