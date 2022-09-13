Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe gibi uzmanlar Terra Classic'in (LUNC) 1 dolara ulaşmasının imkansız olduğunu iddia etseler de, LUNC topluluğu bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için büyük çaba sarfediyor.

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Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe gibi uzmanlar Terra Classic’in (LUNC) 1 dolara ulaşmasının imkansız olduğunu iddia etseler de, LUNC topluluğu bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için büyük çaba sarfediyor.

2 Senaryo: Gerçekler vs Hayaller!

LUNC’un 1 dolara ulaşması gerçekçi mi yoksa sadece imkansız bir rüya mı? Cryptobasic analistleri, bu sorunun cevabın bulmak için The Coin Perspective’deki güncel verileri inceledi. Veriler, LUNC’nin iki koşulda 1 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. İlk senaryoda, LUNC’nin tüm kripto piyasa değerinin yaklaşık yedi katı olan 6.9 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekiyor. İkinci senaryoda ise LUNC için toplam arzın 40 milyar dolara düşmesi gerek. LUNC’un dünyadaki en güçlü üçüncü ekonomi olan Japonya‘nın GSYİH’sini aşabilecek bir seviyeye gelmesi gerekeceğinden ilk senaryo pek olası değil. İkinci senaryo ise zamanın göstereceği bir olgu. Bu bağlamda, kritik soru %1.2’lik bir yanma oranında toplam arzın %99.42’sine eşdeğer olan 6.86 trilyon LUNC’yi yakmanın ne kadar süreceği.

Yakılan LUNC sayısı bugün yüksek görünse de, bunun nedeni altcoin’in yüksek hacimli ve düşük fiyata sahip olmasıdır. Bu durum, çok fazla LUNC’nin düşük maliyetle yakılabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, artan yakım oranı muhtemelen fiyatı artıracak. Diyelim ki LUNC, 40 milyar dolarlık bir piyasa değerine geri döndü. Yani LUNC fiyatının 1 dolara ulaşması için, Terra Classic arzının 6,9 trilyondan 40 milyara %99 oranında düşürülmesi gerekiyor. % 1,2’lik bir yanma oranı bunu gerçekleştirebilir, ancak ne kadar sürede? Reddit kullanıcısı Squatchi’ye göre, gerçekçi olmak gerekirse 3-9 yıl aralığında bir zamana ihtiyacımız var. Başka bir Reddit kullanıcısı, u/CASASToken de tahminini paylaştı. Analiste göre, her gün yaklaşık ortalama 3 milyar LUNC yakılırsa ve bu rakam1 yıl sabit kalırsa 1 yılda neredeyse 1 trilyon token yakılacak. 40 milyar dolarlık piyasa değerine ve 1 dolarlık LUNC fiyatına ulaşmak 6 ila 7 yıl alacak. Dolayısıyla, Terra classic’i 1 dolara ulaşması için, altcoin’İn mevcut arzın %99’unu %1,2’lik bir yakım oranı ile yok etmek için yaklaşık 7 ila 8 yıl gerekir.

1 Dolar, Münkün mü?

Sonuç olarak, topluluğun önümüzdeki 7-8 yıl içinde bu oranda ve rakamlarda yakımlar yapması gerekiyor. Ancak boğa piyasasında bunun istikrarlı bir şekilde yapılmasının zor olduğınu belirtmekte fayda var. LUNC, piyasaya meydan kumaya devam ederken, önde gelen analistler altcoin’in risk teşkil ettiğini ileri sürüyor.

Ancak, topluluk özellikle staking, yakımlar ve sosyal medyadaki faaliyetler ile LUNC trenine yakıt atmaya devam ediyor. LUNC, son 24 saatte %19,9 düşüşle an itibariyle 0,003281 dolardan işlem görüyor.