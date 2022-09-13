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  •   İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!

İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!

 Kripto kışı devam ederken. önde gelen altcoin projeleri geliştirme faaliyetleri ve güncellemeri ile bir sonraki boğa piyasası için hazırlanıyor. 
14:00
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto kışı devam ederken. önde gelen altcoin projeleri geliştirme faaliyetleri ve güncellemeri ile bir sonraki boğa piyasası için hazırlanıyor.

Contora Raporu: Cardnao, Zirvede!

Kripto para birimleriyle ilgili sosyal ve teknolojiye dair verileri izleyen bir platform olan Contora, Ağustos raporunu paylaştı. Rapora gre, Cardano, en yüksek geliştirme faaliyeti ile Ethereum’u (ETH) geride bırakarak zirveye oturdu!  Contora, Ağustos ayında 7.400 projenin geliştirme etkinliğini analiz etti. Son derece güvenilir bir algoritma ile yapılan anaizde, Cardano sıralamada yeni lider oldu. Rapora göre, önceki sıralamalarda Ethereum lider konumundaydı ve Cordano  ilk 20’de bile yoktu. Contora, bu süreçte Cardano Vakfı’nın ve geliştirmeden sorumlu şirket olan Input Output’un verilerini izlediğini açıkladı. Platformun yeni analizi, Cardano’nun 357 aktif Github ile lider olduğunu ortaya koyuyor. Cardano, ekosisteme aktif katkıda bulunanların sayısı bakımından Ethereum’un neredeyse %3 önünde.

Cardano‘nun kripto para piyasasına birkaç aydır geliştirme faaliyetinde liderlik ettiğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, Merge güncellelmesi yaklaşırken, Ethereum da büyük ilgi görüyor. Cardano’nun Vasil Hard Fork güncellemesi de merakla bekleniyor. Contora’ya göre Cardano’daki artan geliştirme faaliyeti özellikle yaklaşmakta olan güncellemesi ve  merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler) geliştirmesinden kaynaklanıyor.  Cardano, son haftalarda, hisse havuzu operatörleri (SPO’lar) testi için bir ağ optimizasyonu çözümü olan Mithril’i piyasaya sürdü. Ek olarak, geçen Çarşamba günü bir geliştirici, cüzdandan cüzdana Cardano sohbet platformunu başlattı.

Cardano, Vasil Hard Fork İçin Gün Sayıyor!

Cardano’nun bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Vasil Hard Fork’a on günden az bir süre kaldı. Cardano topluluğu 22 Eylül’ü iple çekiyor. An itibariyle Cardano Vasil Hard Fork sayfasındaki bilgiler, SPO’ların %95’inin yükseltme için son düğüm sürümü olan 1.35.3 düğümü ile bloklar ürettiğini gösteriyor. Ayrıca önde gelen 25 borsa ve özellikle Binance, Vasil güncellmesi için hazır olduklarını duyurdular. ilk 10 dApp’ten 6’sı da testi tamamladı.

Haftalık Cardano  raporuna göre, topluluk odaklı NFT pazarı Artano tarafından yapılan Vasil testinin ücretlerde %76-77 ve işlem boyutunda %92 azalma olduğunu ortaya koyduğunu belirtmekte fayda var. Güncelleme özellikle, ağın ölçeklenebilirliğini ve akıllı sözleşme işlevselliğini geliştirmeyi vaat ediyor.

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