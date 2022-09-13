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Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!

Terra Classic Luna (LUNC), son zamanlarda küllerinden yeniden doğarken, manşetleri süslemeye devam ediyor.
14:30
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) son zamanlarda küllerinden yeniden doğarken, manşetleri süslemeye devam ediyor.

LUNC ve DOGE: Grafikler Benzerlik Gösteriyor!

Terra krizinin yankıları sürerken, ekosistemin tokenlerinin inanılmaz performansı gündemden düşmüyor. TerraForm Labs’ın (TFL) yatırımcıların kayıplarını telafi etme çabasının bir parçası olarak yeni bir token ve blok zinciri başlatacağı duyurulduktan sonra işler daha da kötüye gitmişti. Ancak topluluklar farklı yöntemlerle token fiyatlarını yükseltmeyi başardı. Coingecko verilerine göre, hem LUNC hem de USTC bir ayda %265.8’in üzerine artış kaydederek piyasaya meydan okudu. Kripto analitik şirketi Santiment, LUNC ve geçen seneki DOGE fiyat hareketlerini analiz eden bir rapor paylaştı. Rapora göre, LUNC ve DOGE grafiği benzerlik gösteriyor.  Aşağıdaki grafik geçen seneki Dogecoin ve LUNC’un mevcut fiyatı ve hacmindeki benzer yapıyı gösteriyor.

Santiment’e göre, hem Luna Classic hem de Dogecoin, sert bir konsolidasyon aşamasına girmeden önce büyük oranda artış kaydetti. Ardından, her iki altcoin de şaşırtıcı derecede devasa ralliler yaşadı. Santimentin göstergeleri de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Rapora göre, LUNC fiyatında artış görmek şaşırtıcı değil çünkü LUNC Santiment’in sosyal trend metriğinde birinci sırada yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların altcoin’e yönelik ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Santiment’e göre, tıpkı Dogecoin gibi LUNC da büyük bir çöküş yaşayabilir.  Coingecko verilerine göre Dogecoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,73 dolardan büyük ölçüde düştü. DOGE an itibariyle 0,064 dolardan işlem görürken, LUNC ise 0,00035768 dolardan işlem görüyor.

Analistten Kritik Uyarı Geldi!

Piyasada Crypto Capo olarak bilinen analist, 510.000 Twitter takipçisine, Terra Classic‘in (LUNC) riskli bir yatırım olduğunu ve yatırımcıların kesninlikle uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Analiste göre, LUNC’taki fiyat artışı normlara uymuyor. LUNC’u bir tür dolandırıcılık olarak nitelendiren analist, yaklaşmakta olan kaçınılmaz ve devasa çöküş nedeniyle altcoin’e yatırım yapılmamasını tavsiye ediyor.  LUNA, ekosistemin stablecoin’inin ABD dolarına yönelik endeksini kaybetmesinin ardından Mayıs ayında%99,9 değer kaybetmişti.

Capo’nun teknik analizine göre,  LUNC önümüzdeki günlerde büyük bir çöküş yaşayacak. Ancak topluluk ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Terra Classic topluluğu, 10 Eylül’de oylanacak olan %1,2 vergi/yakım teklifini geçmeyi planlıyor. Kabul edilirse, % 1,2 vergi yakma teklifi 20 Eylül’de uygulanacak.

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