Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte haftaya yükseliş ile başlayan kripto para birimleri yeniden bir geri çekilme yaşadı. Düşüş öncesinde 22.800 dolara kadar yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 21.350 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Peki, popüler altcoin’lerde son durum ne?

Avalanche (AVAX) ve Waves (WAVES)

Piyasa değeri bakımından en büyük 15. kripto para birimi konumunda bulunan AVAX, BTC’nin düşüşünden etkilenen altcoin’ler arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde düşüş yaşayan AVAX, yazının kaleme alındığı sırada 20 dolar sınırında işlem görüyor.

4 saatlik grafiklere göre şu anda AVAX için 17,4 dolar bir destek olarak işlem görürken 23,6 doların direnç olarak işlem gördüğü ifade edilebilir. Analistlere göre ise 20 dolar psikolojik sınır olarak işlem görüyor.

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden Waves’e bakıldığında AVAX ile benzer bir performans sergilediği görülüyor. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde değer kaybeden WAVES, yazının kaleme alındığı sırada 4,5 dolardan işlem görüyor.

Yine 4 saatlik grafiklere bakıldığında 4,1 dolar WAVES için destek görevi görürken 5,2 doların da direnç olduğu ifade ediliyor. Analistler ise kripto para biriminin şu an bulunduğu seviyenin önemli olduğunu ifade ediyor.

Apecoin (APE) ve Decentraland (MANA)

Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin konumunda bulunan Apecoin diğerlerinden farklı olarak daha küçük bir geri çekilme yaşadı. APE son 24 saat içinde yaklaşık olarak %2 değer kaybetti ve yazının kaleme alındığı sırada 5,4 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci metaverse olan MANA’ya bakıldığında ise işlerin biraz daha ciddi olduğu görülüyor. Son 24 saat içinde diğer altcoin’ler gibi %8 oranında gerileyen MANA yazının kaleme alındığı sırada 0,75 dolardan işlem görüyor.

Grafiklerde de görüldüğü gibi enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte Bitcoin dahil olmak üzere hemen tüm altcoin’lerde benzer bir hamle görüldü. Dolayısıyla yatırımcıların belirsiz piyasa koşulları devam ederken temkinli hamleler yapmasında fayda var.