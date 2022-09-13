Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!

AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 21.350 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Peki, popüler altcoin’lerde son durum ne?
17:10
13 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte haftaya yükseliş ile başlayan kripto para birimleri yeniden bir geri çekilme yaşadı. Düşüş öncesinde 22.800 dolara kadar yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 21.350 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Peki, popüler altcoin’lerde son durum ne?

Avalanche (AVAX) ve Waves (WAVES)

Piyasa değeri bakımından en büyük 15. kripto para birimi konumunda bulunan AVAX, BTC’nin düşüşünden etkilenen altcoin’ler arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde düşüş yaşayan AVAX, yazının kaleme alındığı sırada 20 dolar sınırında işlem görüyor.

4 saatlik grafiklere göre şu anda AVAX için 17,4 dolar bir destek olarak işlem görürken 23,6 doların direnç olarak işlem gördüğü ifade edilebilir. Analistlere göre ise 20 dolar psikolojik sınır olarak işlem görüyor.

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden Waves’e bakıldığında AVAX ile benzer bir performans sergilediği görülüyor. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde değer kaybeden WAVES, yazının kaleme alındığı sırada 4,5 dolardan işlem görüyor.

Yine 4 saatlik grafiklere bakıldığında 4,1 dolar WAVES için destek görevi görürken 5,2 doların da direnç olduğu ifade ediliyor. Analistler ise kripto para biriminin şu an bulunduğu seviyenin önemli olduğunu ifade ediyor.

Apecoin (APE) ve Decentraland (MANA)

Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin konumunda bulunan Apecoin diğerlerinden farklı olarak daha küçük bir geri çekilme yaşadı. APE son 24 saat içinde yaklaşık olarak %2 değer kaybetti ve yazının kaleme alındığı sırada 5,4 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci metaverse olan MANA’ya bakıldığında ise işlerin biraz daha ciddi olduğu görülüyor. Son 24 saat içinde diğer altcoin’ler gibi %8 oranında gerileyen MANA yazının kaleme alındığı sırada 0,75 dolardan işlem görüyor.

Grafiklerde de görüldüğü gibi enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte Bitcoin dahil olmak üzere hemen tüm altcoin’lerde benzer bir hamle görüldü. Dolayısıyla yatırımcıların belirsiz piyasa koşulları devam ederken temkinli hamleler yapmasında fayda var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!
İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022