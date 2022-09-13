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200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!

Blockchain kripto paralar ile popüler hale geldi ve şimdi dünyanın gözü burada. İşte son gelişmenin detayları.
18:50
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların temelini oluşturduğu ve tüm dünyaya yayılan blockchain teknolojisi gelecekte her alan hayatımızda olacak. Bunlardan biri de SWIFT ödeme sistemini ilgilendiriyor. Kripto para yatırımcılarının çoğu, blockchain’in tam olarak ne işe yaradığını bilmese de bu teknoloji her alanda yayılıyor. Peki atılan son adımın detayları neler?

SWIFT Blockchain

Finansal kurumlar tarafından her gün on milyonlarca işlemle ilgili talimatları iletmek için küresel olarak kullanılan SWIFT sistemi için blockchain dönüşümü üzerinde çalışılıyor. Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği veya kısaca SWIFT, Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapora göre fintech şirketi Symbiont Inc. ile bir projeye başladı. SWIFT, gönderisinde Citigroup Inc., Vanguard ve Northern Trust’ı içeren iş birliğinin, temettü ödemeleri ve birleşmeler gibi “önemli kurumsal olayları iletmede verimliliği” artırmayı amaçladığını söyledi.

Küresel bir finans arteri olarak SWIFT, 200’den fazla ülke ve bölgede 11.000 şirket arasında güvenli iletişimi sağlayarak trilyonlarca dolarlık işlemlere yön veriyor. Operasyon, Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’da savaş patlak verdiği için bu yılın başlarında büyük ilgi gördü. ABD ve Avrupa, bir dizi Rus bankasını SWIFT’den dışlayarak Rusya’nın küresel ödemeler sisteminden çıkarılmasını sağladı.

Blockchain Hızla Yayılıyor

Pilot uygulama geliştirme aşamasındadır ve Eylül ayında test edecek ve geri bildirim sağlayacak seçkin bir katılımcı grubuyla birlikte performansı izlenecek. Başarılı olursa, SWIFT onu daha fazla kurumsal etkinliği kapsayacak şekilde genişletecek ve daha geniş SWIFT topluluğuna sunmayı değerlendirecektir. SWIFT, Belçika Ulusal Bankası ve ABD Federal Rezerv Sistemi, İngiltere Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankaları tarafından denetleniyor.

Ripple ve Stellar gibi platformlar blockchain tabanlı merkez bankası para birimi (CBDC) için devletlere kılavuzluk ediyor. Kripto paraların artan popülerliğiyle blockchain teknolojisinin avantajları çok daha iyi anlaşılıyor. Üstelik büyüyen kripto para endüstrisi blockchain tabanlı uygulamaların, blockchain tasarımlarının da gelişmesine katkı sağlıyor. Bugün binlerce farklı kripto para ve onlarca konsensüs mekanizmasıyla her geçen gün yeni mimarilere sahip blockchainler görüyoruz.

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