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Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!

Kripto paralar neden düşüyor? Hisse senetleri tarihi kayıpla karşı karşıya, peki bundan sonra kripto paralar nereye gidecek?
19:15
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD hisse senedi piyasaları ve kripto paralar yazı hazırlandığı sırada adeta kan gölüne döndü. Yatırımcıların umudu tükeniyor. Merge sebebiyle toparlanan kripto para piyasaları bugün gelen enflasyon verisiyle ciddi kayıplar yaşıyor. Peki bu düşüş nereye kadar gidecek? Popüler bir kripto para analistin fiyatın yönüyle alakalı tahminin paylaştı.

Kripto ve Hisse Senetleri Düşüyor

Beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi Fed’in 100bp faiz artışı ihtimalini %20 ye taşıdı. Powell son yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söylemişti. Bugün gelen enflasyon verisi ise henüz zirveye ulaşılmadığını teyit ediyor. Ağustos verisi %8,1 olarak bekleniyordu anca %8,3 olarak (yıllık) açıkladı. Bitcoin bu verinin ardından hızla 1.500 dolardan fazla değer kaybetti ve 21.000 doların altına sarktı. Kısa vadede 20.600 ve 20.200 dolar altında kapanışlar piyasaların çok fazla kan kaybetmesine neden olabilir.

Yukarıda gördüğünüz üzere ABD hisse senedi piyasaları %4’ü aşan kayıplar yaşadı. Nasdaq için bu kayıp hiç normal değil ve kripto paralar bu hareketle iyiden iyiye baskılanıyor.

Bitcoin (BTC) Kahinin Tahmini

ABD doları endeksi (DXY) bugün gelen TÜFE verisinin ardından 108 seviyesinden 109,5 bölgesine tırmandı ve yükselişine devam ediyor. 10 Ağustos tarihinde 105’e kadar düşen endeksi yeniden 20 yıllık zirvesine odaklandı. Peki son düşüş ve yükselişi doğru tahmin eden kripto kahini güncel durum için ne düşünüyor. Capo birkaç saat önce mevcut görünümü değerlendirdi ve şunları söyledi;

“Kritik bölge 21.000 dolar (bu bölge şimdilik kırıldı) fiyat buradan 19.000 dolara kadar gevşeyebilir. Bu bölgenin kırılması halinde (19.000) beklediğim 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasındaki dibi görebiliriz. Short için erken davranan yatırımcılara zarar vermek için Bitcoin yeniden 23.000 dolara tırmanıp asıl düşüşe burada başlayabilir. Ben mevcut bu senaryoda daha gazla yükseliş beklemezdim”.

Bitcoin 25.200 dolar seviyelerindeyken 19.000 doları işaret eden analist daha sonrasında 23.000 dolara kadar tırmanma beklediğini söylemişti. İkisi de gerçekleşti, buradan 15.000 dolar seviyelerine kadar yeni bir düşüşü de haftalardır söylüyor. Eğer bu düşüş belirttiği bölgeye devam ederse Capo kısa süre içinde fiyatın 3 büyük hareketini de doğru tahmin etmiş olacak.

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