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ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!

ABD'li kripto para yatırımcıları eğer bu şartları sağlıyorsa başvuru yaparak izin/lisans almak zorunda.
19:37
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’li farklı kurumlar kripto paralarla alakalı önemli kararlar açıklıyor. Son zamanlarda en önemlisi Tornado Cash kararıydı. 8 Ağustos tarihinde popüler kripto para mikserini yasaklayan ABD, bu platformu kullanan kripto para kullanıcıları için caydırıcı cezalar duyurmuştu. Alınan karara göre Tornado Cash’i kullanan kripto para yatırımcıları potansiyel kara para aklama suçlusu olarak görülecek. Peki yeni duyuru ve başvuru detayları neler?

Kripto Para Yatırımcıları Başvuracak

Tornado Cash’e 8 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan yasak kararından önce para gönderen ABD’li yatırımcılar ne yapacağını bilmiyordu. İçerideki paralarını çekmeleri halinde tespit edilirlerse ciddi cezalarla karşı karşıya olacaklardı. ABD Hazine Bakanlığı kısa süre önce yayınladığı duyuruyla bu sorunu ortadan kaldırıyor. Peki yatırımcılar ABD yaptırım düzenlemelerini ihlal etmeden işlemi nasıl tamamlayabilir.

“8 Ağustos 2022’den önce başlatılan ancak atama tarihine kadar tamamlanmayan Tornado Cash’i içeren işlemler için, ABD’li kişiler veya ABD yargı yetkisi dahilinde işlem yapan kişiler, söz konusu işlem için OFAC’tan özel bir izin talep edebilir. ABD’li kişiler, en azından, gönderen ve alıcı için cüzdan adresleri, işlem karmaları, işlem(ler)in tarih ve saati ve ayrıca Tornado Cash ile yapılan bu işlemlerle ilgili tüm ilgili bilgileri sağlamaya hazır olmalıdır. OFAC, işlemin diğer yaptırıma tabi davranışları içermemesi koşuluyla izin verebilecektir.”

Tornado Cash’i içeren bir işlemi tamamlamak veya belirlenmeden önce yatırılan sanal para birimini çekmek veya Tornado Cash ile diğer işlemlere veya işlemlere katılmak için belirli bir lisans başvurusunda bulunmak için Hazine Bakanlığının sitesindeki formun kullanılması gerek.

OFAC Başvuru Sayfası

Sıkça Sorulan Sorular

Hazine Bakanlığı merak edilen bazı konuları ve cevaplarını şöyle özetliyor;

Soru: ABD vatandaşları OFAC’tan belirli bir izin almaksızın tanımlanmış Tornado Cash sanal para cüzdan adreslerini içeren işlemlerde bulunabilir mi?

Cevap: Hayır. ABD’li kişilerin OFAC’ın belirlediği sanal para cüzdan adresleri de dahil olmak üzere Tornado Cash içeren işlemlerde bulunması yasaktır. ABD’li kişilerin Tornado Cash ile cüzdan adreslerinden biri de dahil olmak üzere bir işlem başlatması veya başka bir şekilde işleme girmesi durumunda, böyle bir işlem OFAC tarafından muaf tutulmadığı veya yetkilendirilmediği sürece ABD yaptırım yasaları ihlal edilmiş kabul edilecektir.

Soru: OFAC’ın Tornado Cash kararı sonucu olarak neler yasaklanmıştır?

Cevap: 8 Ağustos 2022’de OFAC, 2019’da yaptırım uygulanan Kuzey Kore devlet destekli bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Lazarus Grubu tarafından işlenenler de dahil olmak üzere siber suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını kolaylaştırmak için Tornado Cash kuruluşunu yasakladı. Tornado Cash için SDN Listesi girişinin bir parçası olarak OFAC, tanımlayıcı olarak Tornado Cash ile ilişkili belirli sanal para cüzdan adreslerini ve Tornado Cash’in web sitesinin URL adresini yasak kapsamına dahil etti. Tornado Cash veya bloke edilmiş mülkü veya mülkiyetteki çıkarları ile herhangi bir işlem yapmak ABD’li kişiler için yasak olsa da Tornado Cash ile yasaklanmış bir işlemi içermeyen bir şekilde açık kaynak kodunun kendisiyle etkileşime girmek yasak değildir. Örneğin, ABD’li kişilerin, açık kaynak kodunu kopyalamaları ve açık kaynak kodunu başkaları için çevrimiçi olarak kullanıma sunmaları, ayrıca açık kaynak kodunu tartışmaları, öğretmeleri veya açık kaynak kodu gibi yazılı yayınlara dahil etmeleri ABD yaptırım düzenlemeleri tarafından dikkate alınmayacaktır.

Bu son bölüm açık kaynak yazılımın yasaklanmasına gelen tepkiler sonucu yazılmışa benziyor.

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