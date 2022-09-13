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  •   Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!

Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!

Popüler kripto parada volatilite devam ediyor. Son gelişmeler neler? Fiyat yükselişi devam edebilir mi?
19:55
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları Mayıs ve Haziran aylarında ciddi olaylar yaşadı. Birçok şirketin iflas ettiğini gördük. Bununla birlikte iflas süreci devam eden kripto şirketlerinden birinden iki önemli haber geldi. Bu haberlerin ardından altcoinin fiyatı yeniden yükselişe geçti. 4 doları aştığı süreçte uyardığımız altcoin değerinin önemli bir kısmını kaybettikten sonra yeniden yükseliyor.

Celsius (CEL) Neden Yükseliyor?

Celsius ilk olarak resmi Twitter hesabı üzerinden müşterilerinin Ethereum varlıklarıyla ilgili açıklamada bulundu. Birkaç dakika önce yapılan duyuru ETH için potansiyel fork tokeninin müşteri menfaatleri için izleneceğiyle ilgiliydi. İkinci haber ise NYT tarafından duyuruldu. Buna göre şirket yeniden toparlanma için ekibiyle önemli bir toplantı yaptı. Bu iki haberle birlikte altcoin yönünü yukarı çevirdi.

Celsius Network‘ün çöküşü, bu baharın en önemli gelişmelerinden biriydi ve bu yıl yaşanan benzer çok sayıda olay piyasadan 1 trilyon dolara yakın sildi. Celsius, Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Şimdi bir geri dönüş için çabalıyor. The New York Times ile paylaşılan bir olay kaydına göre, Celsius CEO’su Alex Mashinsky, 8 Eylül’de çalışanlarla yaptığı bir toplantıda, firmayı canlandırmak için cüretkar bir planın ana hatlarını çizdi. O ve başka bir Celsius yöneticisi olan Oren Blonstein, şirketi gözetime odaklanarak yeniden inşa etmeyi umduklarını söyledi.

Gözetim: insanların kripto para birimlerini onlar için depolamak ve ardından belirli işlem türlerinden ücret almak. Projeye Kelvin kod adı verildi.

56 yaşındaki Mashinsky, çalışanlardan gelen şüpheci sorularla karşılaştı. Yeniden inşa sürecini, 1923 ve 1931’de iflas eden Pepsi de dahil olmak üzere dünyanın en ünlü markalarından bazı örneklerle destekleyen Mashinsky “Pepsi’nin tadı daha mı kötü oluyor?” veya “Delta iflas başvurusunda bulundu. İflas başvurusunda bulundukları için Delta ile uçmuyor musunuz?” dedi.

Bir Celsius sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin “tüm senaryolara hazırlanmak” için düzenli olarak iç toplantılar düzenlediğini söyledi.

Celsius (CEL) Toparlanabilir Mi?

Celsius CEO’su Alex Mashinsky yatırımcılar ve hatta çalışanların gözünde güvensiz bir konuma düştü. Yıl başından bu yana şirketin kritik stratejileri için tek başına karar verdiği ortaya çıkan Alex aslından bu iflasın en büyük sorumlularından biridir. Fed’in sıkılaşma politikası sinyalleriyle tüm varlıkları satan şirket daha yüksek seviyelerden onları geri aldı. Elbette bu kararın arkasında onlarca uzman personeli pasifize ederek kendi kararlarını yürürlüğe koyan Alex bulunuyordu.

2021’de Celsius, 20 milyar dolar değerinde varlık yönetiyordu ve 1 milyon yatırımcıya sahipti. Ancak %18 faiz hedefi onun sistemini sürdürülemez hale getirdi. Dolar için %5 bile son derece yüksek bir getiri oranıyken 3AC ve Celsius gibi şirketler daha fazlası için çabaladı. Sonunda yüksek risk almalarının gerektiren adımlar attılar. Ve kripto paralar sürekli olarak yükselmediği için stratejileri bir noktada başarısız oldu. Sorun tam olarak ayı piyasalarında nasıl hayatta kalabilecekleri üzerinde düşünmemelerinden geliyordu. İflas süreci başlamış ve Celsius milyar doları aşan bir açık vermişken yeniden küllerinden doğmasını beklemek iyimser bir tahmin olur. Ancak CEL token bu süreçte gelen ılımlı açıklamalarla ara yükselişler yapabilir. Celsius ekibi fiyatı 2 dolar seviyelerinde tutmak isteyecektir ve eğer güçleri kaldıysa bunu yaparlar.

CEL token fiyatı henüz 4,6 dolar seviyelerindeyken devam eden iyimser havanın dağılabileceği ve fiyatın 1 dolarlı seviyelere düşeceği konusunda uyarmıştık. Ve haklı çıktık, CEL token 1 doların da altına düştükten sonra bugün 1,4 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Bu tokenin spekülatif hareketler yapmaya devam edebileceği konusunda da yeniden uyarıyoruz. Yatırımcılar her iki yöne yüksek volatiliteyle karşılaşabilir. Bu sebepten mutlaka marjin işlemlerde dikkatli olmalı ve stop loss kavramına dikkat etmelisiniz.

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