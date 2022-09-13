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Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?

Tüm dünyaca tanınan ve yakından takip edilen siyasi figürlerden birisi olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau kripto yatırımcıları için açıklama yaptı.
20:00
13 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

İnsanların aklına her daim en özgürlükçü, rahat ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden birisi olarak gelen Kanada’da kimilerince çok sevilen kimilerince de hala samimi bulunmayan Başbakan Justin Trudeau yeni açıklamalar yaptı.

Yeni Lideri Hedef Aldı

Salı günü oluşturulan bir Twitter gönderisine göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni seçilen muhalefet lideri Pierre Pollievere’in kripto yanlısı yaklaşımına ilişkin eleştirel açıklamalar yaptı ve şunları yazdı:

Şüpheli, pervasız ekonomik fikirleri olanlara da sesleneceğiz. İnsanlara kripto paralara yatırım yaparak enflasyondan kurtulabileceklerini söylemek sorumlu bir liderlik değildir.

Ayrı bir televizyon programında Trudeau bu sözlerini yineledi ve “sorumlu liderlerin” bireylerin “hayatları boyunca biriktirdikleri tasarrufları değişken kripto para birimlerine yatırmalarını” savunmaması gerektiğini ekledi.

Yeni Başkanı Tanıyalım

Cumartesi günü, Calgary doğumlu politikacı Pierre Pollievere, Kanada Muhafazakar Partisi’nin bir sonraki lideri ya da diğer bir deyişle Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti’nin resmi muhalefeti için yapılan seçimde oyların %68.15’ini kazandı.

Pollievere, Kanada’yı “dünyanın blok zinciri başkenti” haline getirme sözü veren ve Web3 sektöründeki olumlu istihdam yaratma beklentilerini ve finansal ürünlere erişimin daha düşük maliyetli olmasını destekleme nedenleri olarak gösteren bir kripto yanlısı olarak biliniyor. Geçmişte verdiği röportajlarda Pollievere, hükümetin “Kanada dolarını mahvettiğini” ve Kanadalıların kripto gibi diğer para türlerini düşünmeleri gerektiğini iddia etmişti.

Bu yılın başlarında Kanada, “Özgürlük Konvoyu” olarak adlandırılan bir kamyoncu konvoyunun ülkenin başkenti Ottawa’daki şehir merkezini abluka altına almasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti. Grup, koronavirüsle ilgili tüm karantina önlemlerine ve aşı zorunluluklarına son verilmesini savunmuştu.

Bunun üzerine Trudeau hükümeti ülkenin acil durum yasasına başvurarak bankalara protestocuların faaliyetleriyle ilgili fonları dondurma yetkisi verdi. Bunun ardından bir Ontario yargıcı, grubun cüzdan adresine yapılan milyonlarca Bitcoin cinsinden bağışın dondurulmasına karar verdi. Kanada’nın federal polisi RCMP de kripto borsalarından protestocuların elindeki cüzdanları dondurmalarını talep etti.

Temmuz 2022 itibariyle Kanada’da enflasyon %7,6 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada, kripto para birimleri bu yıl bir “enflasyondan korunma” aracı olarak tutunamadı ve kripto varlıkların genel piyasa değeri Ocak ayına göre %60’ın üzerinde düştü.

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