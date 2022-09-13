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NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!

NFT dünyasının önde gelen projelerinden olan Doodles yaptığı yeniliklerle birlikte sadece NFT dünyasında var olmak istemediğini gösteriyor.
21:30
13 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Forbes’un haberine göre, popüler NFT koleksiyonu Doodles, yakın zamanda yapılan bir sermaye fonlamasında 54 milyon dolar topladı. Finansman turu, uzun süredir Doodles sahibi olan Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian tarafından girişim sermayesi şirketi Seven Seven Six aracılığıyla yönetildi.

NFT Projesi Hakkında Rapor

Rapor, NFT projesinin FTX Ventures, Acrew Capital ve 10T Holdings’in desteğiyle kripto endüstrisindeki diğer büyük isimler tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Doodles 2021 yılında, toplam değeri 100 milyon doları aşmayı başaran, yalnızca 10.000 ürünle sınırlı bir koleksiyon olarak piyasaya sürüldü.

Diğer popüler NFT koleksiyonlarına benzer şekilde, Doodles da farklı nadirlik kademelerine sahip benzersiz ve değişmez özelliklere sahip dijital varlıklardan oluşuyor. Forbes tarafından NFTPriceFloor aracılığıyla sağlanan veriler, bu öğelerin en nadirinin 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldığını ve en düşük satış fiyatının yaklaşık 6,6 ETH veya yaklaşık 10.000 dolar olduğunu gösteriyor.

Doodles, finansman turundaki başarısını resmi Twitter hesabı aracılığıyla kutladı; şirket, fonların bir kısmını yeni personelleri olacak bir mühendis ekibi, bir pazarlama ekibi, işletme yöneticileri ve daha fazlasıyla genişletmek için kullanacağını iddia ediyor.

Fonlar Nasıl Kullanılacak

Fonların diğer bir kısmı ise ürün geliştirme, satın alma, tescilli teknoloji yaratma ve sahiplerin deneyimlerini yenilemek için kullanılacak. İkincisi, Doodles’ın arkasındaki ekip için önemli bir nokta çünkü proje yatırımcılara NFT’leri için daha fazla kullanım durumu sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, Doodles vizyonunu oyun ve müzik de dahil olmak üzere birçok sektörde hayata geçirmek amacıyla 18 yeni tam zamanlı pozisyon açacak. Projenin arkasındaki ekip Twitter aracılığıyla şunları ekledi:

Bu sayede ekibimiz 11’den 30’a çıkacak. Tüm bu işe alımlar, Doodles’ın uzun vadeli hedefi olan dünyanın en önemli Web3 yerel eğlence markası olma hedefine ulaşmak için titizlikle hazırlanacak.

Şirket Brandon Rosenblatt’ı marka ortaklıklığı başkanı olarak işe aldı. Rosenblatt, büyük bir reklam teknolojisi şirketi olan Spongecell’de on yılı aşkın bir süre çalışmış ve Fortune 500 şirketlerinde de görev almıştı

Son aylarda proje, rapçi ve müzik yapımcısı Pharell Williams’ın Marka Direktörü olması gibi eğlence sektörünün önemli isimleriyle ortaklıklarını pekiştirdi.

Doodles CEO’su Julian Hoguin, müzik ve video oyunlarına girmelerini, benimsenmeyi artırmanın ve sahiplerine dijital varlıkları için yeni deneyimler ve kullanım alanları sağlamanın bir yolu olarak görüyor. Hoguin, bu anlamda Seven Seven Six ve kurucu ortağı Katelin Holloway’in yatırım ve tavsiyelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

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