Meme tokenler bugünlerde pek ilgi görmüyor. Peki metaverse hamlesi onu yeniden gündeme taşır mı?

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Kripto para piyasaları bugün gelen enflasyon verisiyle yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Kral kripto para birimi 20.600 dolar seviyelerinde bulunuyor. Enflasyon verilerinin piyasa üzerindeki negatif etkisi bu ay da devam etti. Öte yandan yüksek gelmeye devam eden enflasyon Fed’in 22 Eylül tarihindeki 100bp’lik faiz artışı ihtimalini de %28’e çıkardı.

Shiba Inu (SHIB)

En büyük ikinci meme token 0,00001222 dolar fiyatıyla günlükte %4 kayıp yaşıyor. İşlem hacmi %7 oranında düştü ve piyasa değeri 6,7 milyar dolara geriledi. Piyasa değerine göre 14’üncü kripto para olan Shiba token piyasaları sarsan son gelişmeden fazlasıyla etkilendi. Enflasyon için beklenti %8,1’di ancak %8,3 açıklandı. Fed Başkanı Powell son yaptığı konuşmada kesin olarak zirve yapmadığı sürece enflasyonla sert mücadelelerinin devam edeceğini söylemişti. Son faiz artışına rağmen yükselmeye devam eden enflasyon piyasaların artık 22 Eylül tarihinde gelebilecek 100bp’lık bir faiz artışını fiyatlamasına neden oluyor.

ABD piyasaları %4’ü aşan kayıplar gördü. Bitcoin birkaç 15 dakikalık mumda 1.500 dolardan fazla kaybetti. Eğer 20.600 ve 20.200 dolar seviyeleri altında daha fazla kapanış görürsek tüm kripto paralar %20’yi aşan zararla yeniden yüzleşebilir. Şimdilik olumsuz havayı dağıtabilecek tek gelişme 48 saat içinde gerçekleşmesi beklenen Ethereum birleşmesidir. Öte yandan 12 trilyon dolarlık 3 şirketin kripto para borsası açacağı haberi bile Bitcoin’de karşılık bulmadı.

Shiba Inu (SHIB) Metaverse

Peki metaverse hamlesi SHIB için istisnai bir yükseliş getirir mi? Bitcoin eğer 20.000 doların altına yeniden inerse bu ihtimal çok zayıflar. Peki nedir bu metaverse konusu?

Shiba Inu’nun yakın tarihli bir blogu heyecanı artırdı. Blogda Shiba Inu, SHIB: kendi Metaverse projelerinin bir topluluk olarak tarihinin doruk noktası olmaya hazır olduğundan bahsetti. SHIB, üst düzey bir görselleştirme stüdyosu olan THE THIRD FLOOR (TTF) ile ortak olduğunu söyledi. Rocket Pond isimli Metaverse’de gizli bir tatil yeri projesinin detaylarına yer verildi. Daha önce SHIB, Brandie Konopasek’in Metaverse’i güçlendirmek ve geliştirmek için ekibine katıldığını duyurdu.

Eğer SHIB piyasanın yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde metaverse hamlesini hayata geçirebilirse bu durum fiyat üzerinde ciddi katalizör etkisi gösterebilir. Ancak bugünlerde herkes negatif ve birçok yatırımcının iştahı kaçmış durumda. SHIB için kısa vadede metaverse duyurusu pek işe yaramamış olsa da orta ve uzun vadede SHIB yatırımcılarının odaklanması gereken bir adımdır.