Dünyanın en ünlü NFT koleksiyonlarından birisi olarak kabul edilen Bored Ape Yatch Club yeni bir alana adım atmaya karar vermiş gibi görünüyor.

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Universal Music Group, blue chip NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’a dayanan sanal bir grup olan Kingship’in müziklerini yaratmaları adına Grammy ödüllü yapımcılarla anlaştı.

Universal’ın plak şirketinin başkanı Celine Joshua’ya göre, yeni grubun yönlendirmesine yardımcı olmaları için ortak yapımcılar James Fauntleroy ve Hit-Boy’u getirmek mantıklı bir hareket oldu. İkili pop yıldızları Justin Timberlake, Bruno Mars, Beyonce ve Rihanna için çalışmalar yapmışlardı.

Proje Nasıl Şekillenecek

Joshua, Kingship için albümleri ve metaverse performansları içeren bir yol haritası tasarladı. Albümler ve performanslarla ilişkili hayran avantajları olacak ve Kingship NFT’lerinin sahipleri diğer hayranlarla tanışmak için özel bir Discord sunucusuna erişebilecekler.

Universal Kingship’i geçtiğimiz Kasım ayında, Bitcoin’in 69.000 dolara ve NFT alanındaki baskın kripto para birimi olan Ethereum’un 4.800 dolara ulaştığı kripto piyasasındaki boğa koşusunun zirvesinde duyurdu. Kingship’in dört üyesi bulunuyor. Bunlar solist Hud, perküsyoncu Arnell, basçı ve vokalist King ve baş gitarist Captain.

James Fauntleroy ve Hit-Boy, eski hard rock grubu Van Halen’in ‘Jump’ adlı hit parçasından esinlenecek olan bu Ape dörtlüsünün sound’unu hazırlıyor. Rolling Stone şarkıyı tüm zamanların en iyi 200 şarkısı listesinde sıraladı. Kingship, projenin müzikal yönünü gösteren 30 saniyelik bir video yayınladı. Joshua şu ana kadar, OpenSea’nin Müzik NFT’leri listesinin başında yer alan Key Card adı verilen grupla ilgili 5.000 NFT sattı.

Son zamanlarda kripto piyasasında yaşanan gerilemeye rağmen, 10.000 maymundan oluşan BAYC koleksiyonu bazı önemli kilometre taşlarına ulaştı. Kısa süre önce, tüm zamanların satış rakamları kategorisinde bir başka blue chip NFT koleksiyonu olan CryptoPunks’ı geride bıraktı.

Temel oyun öğelerinin bir koleksiyonu olarak inşa edilen ve BAYC NFT evreninin ayrılmaz bir parçası olan dinamik NFT’ler Otherdeeds, kısa süre önce popüler NBA NFT koleksiyonu Top Shot’ı en yüksek satış hacmine sahip NFT projesi olarak geride bıraktı.

BAYC İle Sektör Şekilleniyor

Bored Ape, ünlüler ve eğlence endüstrisi için popüler bir Web3 fikri mülkiyeti olduğunu kanıtlamış durumda. Sahiplerinin profillerinde NFT’leri sergilediği merkezi olmayan web ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında bir statü sembolü olarak görülebilirler. Bored Apes sahibi önemli ünlüler arasında NBA yıldızı Steph Curry, NFL oyun kurucusu Tom Brady ve rapçi Snoop Dogg yer alıyor.

Ancak bunlar aynı zamanda sanatçıları hayranlarıyla yeniden buluşturma hareketinin de bir parçası.

Universal’ın Kingship’i duyurduğu sıralarda, Grammy ödüllü yapımcı Timbaland, BAYC eğlence şirketi Ape-In Productions ile ortaklaşa Bored Apes’i popüler metaverse müzik eylemleri olarak tanıtmak için bir girişim başlattı. Timbaland, yeni girişimin amaçlarından birinin sanatçılara yaratıcılığın kontrolü geri vermek olduğunu söyledi.

Bored Apes müzik ve animasyonu NFT olarak yayınlayacak. Platformla anlaşan ilk sanatçı, BAYC metaverse’inde yer alan bir hip-hop grubu olan TheZoo oldu. Konserlerin animasyonu Unreal Engine’in 3 boyutlu yaratım teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Bu arada rapçiler Snoop Dogg ve Eminem, gerçek dünyadaki performanslarını artırmak için NFT’lerinin potansiyelini keşfetmeye başladılar bile. İkili kısa bir süre önce MTV Video Müzik Ödülleri’ndeki canlı performanslarını, metaverse’de animasyonlu Bored Ape’ler olarak performans sergiledikleri bir müzik videosuyla birleştirdi.