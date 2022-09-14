Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin (LTC), devam eden Bitcoin (BTC) fiyat düşüşü sırasında iyi bir performans sergiledi ancak henüz kritik bir yatay direnç alanından çıkamadı.

Litecoin Fiyat Analizi

Litecoin 14 Haziran tarihinden beri yukarı doğru hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketin tamamı şu ana kadar yükselen bir paralel kanal içindeydi. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, yani kanaldan nihai bir düşüş beklenebilir. 13 Eylül tarihinde LTC fiyatı 67.48 dolar seviyesine ulaştı. Ancak başlangıçta, hareketin 64.50 dolarlık direnç alanından bir kırılmaya neden olduğu görülüyordu.

Bununla birlikte kripto para biriminin fiyatı düştü ve kısa bir süre sonra 64.50 dolarlık alanın altına düşen uzun bir üst fitil yarattı. Litecoin kanalın orta çizgisinin altına düşerse, bu kanal yaşanabilecek olası bir düşüşün güçlü bir işareti olabilir. Aksine LTC’de 64.50 dolarlık alanın geri alınması, daha yüksek fiyatların hedefte olduğunu gösterebilir. Ancak kripto para biriminin mevcut konumu bu olasılık için pek uygun olmayabilir.

LTC’de Dalga Sayısı

Öte yandan Litecoin’deki dalga sayısı, token’ı daha fazla düşüşün beklendiğini gösteriyor olabilir. Haziran ayının en düşük seviyelerine bakıldığında, LTC’nin diyagonal şeklini alan beş dalgalı bir yukarı hareketi tamamladığı görülüyor. Daha sonrasında kamanın kırılması ve ardından gelen küçük çaplı yükseliş, düzeltici bir yapıya benzer zemin hazırlayabilir. Eğer konum böyle ise fiyat şu anda yapının C dalgasında. Bu durumda kripto para biriminde 50 dolar seviyesinden 0,618 Fib geri çekilme ve destek seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket beklenebilir.

Ancak LTC/BTC paritesi, USD karşılığına göre daha yukarı yönlü görünüyor. Bunun ana nedeni, azalan bir direnç çizgisinden kopuş ve ardından 0,00275 direncinin geri alınması söylenebilir. Mevcut konumda ise 0,00275 alanının fiyata destek sağlaması bekleniyor. Ancak yukarı yönlü hareket devam ederse en yakın direnç alanı, 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 0,0034 olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.