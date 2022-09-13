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Bitcoin 22.500 doları aştıktan sonra gelen enflasyon verisiyle yönünü aşağıya çevirdi. Kral kripto para 21.000 dolardan alıcı buluyor. Silinen 1.500 dolar altcoinlerde daha büyük ses getirdi. Peki popüler altcoin 70 dolar seviyesini aşabilecek mi? Panik satışlarının ardından gelebilecek toparlanmada bu altcoin ciddi kazanç fırsatı sunabilir.

Litecoin (LTC)

Bitcoin gelen enflasyon verisinin ardından düşmeye devam ediyor. Kral kripto para yazı hazırlandığı sırada 21.000 dolar bölgesini de kaybetti.

Yükselen bir paralel kanal paterni, LTC/USDT çiftinde devam eden toparlanmayı yönetiyor. Bu modeldeki son boğa döngüsü, popüler altcoinin fiyatını 52,7 dolarlık ortak destekten ve artan trend çizgisinden toparlandığında başlatıldı. Ancak Litecoin fiyatı 64,7 dolarlık direnci aşmak için mücadele ediyor. LTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 62,6 dolarda mücadelesine devam ediyor. Peki ilerleyen saatlerde neler olabilir?

Litecoin Fiyat Analizi

52,7 dolarlık destekten yukarı yönlü bir toparlanma, fiyatları %24.5 artışla 67,5 dolarlık yerel zirveye taşıdı. Bu nedenle, teknik grafik Litecoin fiyatının aylık direnci kırdığını gösteriyor. Bu direnç seviyesi, fiyatı son üç ayda birkaç kez geri aldı. Bu nedenle, hacim aktivitesinde uygun bir artışla bu engelden yukarı yönlü bir çıkış, yatırımcıların iştahını da artıracaktır.

Direnç üzerindeki kapanışın ardından yatırımcılar 70,5 dolar seviyesini bekleyebilir. Bununla birlikte, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) beklenmedik rakam nedeniyle kripto piyasası ani satışlarla karşılaşıyor. Bitcoin’in 20.000 doların altına yeniden dönmesi LTC için iyimser tabloyu yeniden karartacaktır.

LTC fiyatının ilerleyen saatlerde 58,8 dolar seviyesine kadar (%7) geri çekilmesi mümkün olabilir. Bollinger bandı göstergesi 64,7 dolarlık dirençten fiyatı ret yemeye hazır olduğunu gösteriyor. Eğer kısa vadede bir geri dönüş olmazsa 58,8 ve 52,6 dolar desteklerine iniş short pozisyon arayan yatırımcıların işine yarayabilir.

İşlem hacmi %66 artan LTC yazı hazırlandığı sırada BTC karşısında %7,6’lık büyüme gösterdi. ETH karşısındaki kazanımları ise halen %11 bölgesinde bulunuyor. Ethereum Merge ile yarın ve sonraki gün piyasadaki hava yeniden pozitife dönerse bu geri çekilme iyi bir fırsat olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.