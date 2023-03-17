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Kripto para yatırımcıları yeni günün ilk dakikalarını büyük bir müjdeyle karşıladı. Bitcoin fiyatı hızla yükseldi. Yeniden 26.000 doların üstüne sıçrayan fiyat bugün 27.000 dolar sınırına kadar dayandı. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Kripto paralar için artık düşüş bitti mi? Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

ABD Merkez Bankası bilançosu, Silicon Valley Bank ve Signature Bank çöküşünden bu yana nakit sıkıntısı çeken bankaları kurtarmak için 300 milyar dolar büyüdü. Bunun sonucunda Bitcoin ve Ethereum fiyatları yükselişe geçerken, daha geniş kripto piyasası duyarlılığı da yükselişe geçti. ABD Bankaları, ABD Merkez Bankası’ndan toplam 164,8 milyar dolar borç aldı. Fed’in iskonto ekranından yapılan borçlanma bir önceki hafta 4,58 milyar dolar iken 15 Mart itibariyle 152,9 milyar dolara yükseldi. Fed acil durum tesisi, bankaların kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi 2008 finansal krizi sırasında 111 milyar dolardı.

Ayrıca Federal Rezerv, Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından banka batışlarını durdurmak için yeni acil durum Banka Vadeli Fonlama Programı kapsamında ABD bankalarına 11,9 milyar dolar daha borç verdi. Buna ek olarak, federal düzenleyicilere ya da kurumlara iki bankayı yönetmeleri için 142,8 milyar dolar sağlandı.

Bitcoin Uzman Yorumları

Fed’in bilançosunun bu denli artması sürpriz olmadı ve Bitcoin bir süredir bu ihtimali zaten fiyatlıyordu. Asıl önemli olan 12 aya yakın süredir bilanço daraltan Fed’in tüm emeklerini tek kalemde silmiş olmasıdır. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda da Fed eğer faiz artışını pas geçer hatta yakında indirime gideceklerinin sinyalini verirse bu kripto paralar için yeni boğa sezonunun ilanı gibi kabul edilebilir. Ancak yine de enflasyon henüz %2 seviyesinden bu kadar uzakken Fed’in böylesine bir çılgınlık yapması zayıf bir ihtimal.

Kripto borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, ABD Federal Rezerv bilançosu 300 milyar dolar arttığı için Bitcoin’in daha fazla yükselebileceğini söyledi. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD bankalarının daha derin bir kriz içinde olduğunu açıkladı.