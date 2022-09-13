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Ethereum Fork’u EthereumPoW’un (ETHW) Çıkış Tarihi Belli Oldu!

En büyük altcoin ETH'nin ağı Ethereum'un bir fork'u olacak olan EthereumPoW'un (ETHW) çıkış tarihi belli oldu.
12:05
13 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hisse ispatına (PoS) geçişe hazırlanan Ethereum‘un (ETH) bir fork’u ve çalışma ispatı (PoW) sürümü olacak olan EthereumPoW‘un (ETHW) çıkış tarihi belli oldu. Endüstrinin tecrübeli isimlerinden Chandler Guo tarafından yönetilen bağımsız yazılım geliştiricileri ve madencilerin topluluk odaklı girişimi EthereumPoW’un ana ağda (mainnet) nasıl başlatılacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceğine dair detaylar paylaşıldı.

16 Eylül’de Geliyor

EthereumPoW’un (ETHW) çekirdek geliştiricileri, ana ağ aktivasyonunun ayrıntılı bir planını içeren bir tweet dizisi yayınladı. Ortaya konulan yol haritasına göre, EthereumPoW (ETHW), uzun zamandır merakla beklenen 15 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan The Merge güncellemesinden 24 saat sonra piyasaya sürülecek. Bu da potansiyel olarak ETHW‘nin 16 Eylül’de piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Ana ağ için son kod, ikili (binary) dosyalar, yapılandırma dosyaları, düğüm (node) bilgileri, RPC verileri ve ağ gezgini dahil olmak üzere tüm detaylar sürümün yayınlanmasından bir saat önce duyurulacak. EthereumPoW (ETHW), The Merge’nin gerçekleşmesinin ardından, 2 bin 49’ncu blokta etkinleştirilecek. Bu nedenle blok yüksekliği her zaman The Merge + 2 bin 48 olacak. İlk madencilik zorluğunun 220 T civarında olacağı tahmin edilirken, hash rate’in saniyede 15 THashes’in üzerinde olması öngörülüyor. Ayrıca, ETHW’nin tam düğüm verileri artık projenin GitHub’ı üzerinden ulaşılabilir.

“Proje Yakında Çekebilir”

Emerald platformunun kurucusu ve lideri, Ethereum Classic (ETC) emektarı Igor Artamonov, EthereumPoW (ETHW) projesinin katılımcılarının piyasaya çıkışa dönük hazırlanma şekillerini hedef aldı. ETHW çekirdek ekip üyelerinin altyapı ve teknik belgeleri yayınlamak için yeterli vakitlerinin olmasına rağmen ana ağ lansmanın gerçekleşmesinin hemen öncesini beklemelerini eleştirdi. Ayrıca, EthereumPoW’un (ETHW) The Merge’den sonra değil, The Merge’den önce başlatılmasının daha iyi bir fikir olabileceğini iddia etti. Son olarak, ekibin projeye “gerçek geliştiriciler” getirmeyi başaramadığına dikkat çekerek ETHW için pek de iyimser konuşmayarak şunları söyledi:

Sanırım bir şeyler başlatacaklar ama ne yaptıklarını, bunu nasıl ve düzgün bir şekilde çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Proje kısa bir süre için işe yarayabilir, ancak daha profesyonel biri katılmadığı takdirde yakında çekecektir. Şimdiye kadar, kötü uygulama nedeniyle kaçırılan büyük bir fırsat gibi duruyor.

Daha önce birçok kez dile getirdiğimiz gibi EthereumPoW (ETHW), The Merge güncellemesi ile hisse ispatı üzerinde çalışmaya başlayacak olan Ethereum‘a (ETH) paralel bir zincir olarak çalışacak. Özetle ETHW, en büyük altcoin ETH’nin The Merge güncellemesinden önceki şekli olarak düşünülebilir. Öte yandan fork öncesi ETH tutanlara 1:1 oranında ETHW verileceğini de not etmek gerekiyor.

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