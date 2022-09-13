Reklam
Al / Sat

Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!

11:45
13 Eylül 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ronin NFT satışları, benzersiz dijital koleksiyon alıcılarındaki keskin düşüş ve bir bütün olarak pazarda azalan ilgi nedeniyle Ağustos ayında 1 milyon doların altına düştü. Ronin, Eylül ayının ilk haftasında Sky Mavis (Axie Infinity’nin arkasındaki ekip) oyun merkezli Ethereum yan zincir ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olan büyüyen firma listesine Google’ı eklediği andan itibaren olumlu geri dönüşler sağlamıştı. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 600 milyon dolar çaldığı Ronin Bridge Hack‘ten 30 milyon dolarlık kripto paranın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Tüm zamanların en başarılı NFT blok zincirlerinden biri olan Ronin, CryptoSlam‘den (bir NFT veri endüstrisi toplayıcısı) gelen verilere göre 939.432 $ satış gerçekleştirerek Ağustos ayında yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.

Ronin’in Temmuz 2022’de 3 milyon doların üzerinde satış elde ettiği düşünüldüğünde bu, NFT yatırımcılarına sürpriz olabilir .Tesadüfen, mevcut rakamlar, blok zincirinin yaklaşık 848 milyon dolarlık aylık satış hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından tam bir yıl sonra gerçekleşti.

Birkaç analist satışlardaki düşüşü Axie Infinity NFT’lere olan talepteki düşüşe bağlarken, diğerleri Ronin köprüsü hackinin birincil neden olduğuna inanıyor. Bunun nedeni, yan zincirin birkaç kullanıcısının saldırıda para kaybetmesi ve platformdaki  dijital koleksiyon talebinde aşağı yönlü bir spirale yol açmasıdır .

RON 1 Dolar Altında İşlem Görüyor

27 Ocak 2022’de 4,32$’lık zirve fiyatına ulaştıktan sonra RON, sekiz ay içinde tüm zamanların en yüksek seviyesinin %90’ından fazlasını kaybetti.  Ağustos ayı boyunca RON, günlük işlem hacminde 2 milyon doların altında kayıt gerçekleştirdi. Ronin ekosisteminin yerel varlığı, sırasıyla 0,43 ve 0,34 dolardan açılıp kapandıktan sonra Ağustos ayında 0,31 ile 0,46 dolar arasında işlem gördü. CoinMarketCap veriler, dönem içinde RON’un piyasa değerinde %21 düştüğünü gösterdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Büyük Güncelleme Öncesi Popüler Altcoin’e NFT Akını!
Büyük Güncelleme Öncesi Popüler Altcoin’e NFT Akını!
NFT Dünyasında Bir Dev! Sony Bombayı Patlattı!
NFT Dünyasında Bir Dev! Sony Bombayı Patlattı!
NBA Popüler Kripto Para Girişimiyle Anlaştı!
NBA Popüler Kripto Para Girişimiyle Anlaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022