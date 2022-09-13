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Ronin NFT satışları, benzersiz dijital koleksiyon alıcılarındaki keskin düşüş ve bir bütün olarak pazarda azalan ilgi nedeniyle Ağustos ayında 1 milyon doların altına düştü. Ronin, Eylül ayının ilk haftasında Sky Mavis (Axie Infinity’nin arkasındaki ekip) oyun merkezli Ethereum yan zincir ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olan büyüyen firma listesine Google’ı eklediği andan itibaren olumlu geri dönüşler sağlamıştı. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 600 milyon dolar çaldığı Ronin Bridge Hack‘ten 30 milyon dolarlık kripto paranın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Tüm zamanların en başarılı NFT blok zincirlerinden biri olan Ronin, CryptoSlam‘den (bir NFT veri endüstrisi toplayıcısı) gelen verilere göre 939.432 $ satış gerçekleştirerek Ağustos ayında yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.

Ronin’in Temmuz 2022’de 3 milyon doların üzerinde satış elde ettiği düşünüldüğünde bu, NFT yatırımcılarına sürpriz olabilir .Tesadüfen, mevcut rakamlar, blok zincirinin yaklaşık 848 milyon dolarlık aylık satış hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından tam bir yıl sonra gerçekleşti.

Birkaç analist satışlardaki düşüşü Axie Infinity NFT’lere olan talepteki düşüşe bağlarken, diğerleri Ronin köprüsü hackinin birincil neden olduğuna inanıyor. Bunun nedeni, yan zincirin birkaç kullanıcısının saldırıda para kaybetmesi ve platformdaki dijital koleksiyon talebinde aşağı yönlü bir spirale yol açmasıdır .

RON 1 Dolar Altında İşlem Görüyor

27 Ocak 2022’de 4,32$’lık zirve fiyatına ulaştıktan sonra RON, sekiz ay içinde tüm zamanların en yüksek seviyesinin %90’ından fazlasını kaybetti. Ağustos ayı boyunca RON, günlük işlem hacminde 2 milyon doların altında kayıt gerçekleştirdi. Ronin ekosisteminin yerel varlığı, sırasıyla 0,43 ve 0,34 dolardan açılıp kapandıktan sonra Ağustos ayında 0,31 ile 0,46 dolar arasında işlem gördü. CoinMarketCap veriler, dönem içinde RON’un piyasa değerinde %21 düştüğünü gösterdi.