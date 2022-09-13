Londra merkezli risk sermayesi şirketi Northzone, yaptığı duyuruda kripto para ve fintech girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 1 milyar Euro'luk fon başlattığını açıkladı.

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Londra merkezli risk sermayesi şirketi Northzone, yaptığı duyuruda kripto para ve fintech girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 1 milyar Euro’luk fon başlattığını açıkladı.

“Web2 ve Web3 Birleşecek”

1996 yılında genel yatırım şirketi olarak kurulan Northzone, açık bankacılık uzmanı TrueLayer gibi fintech şirketlerinden ve şimdi oyna devi Klarna’dan web3’ü keşfettiği söylenen müzik platformu Spotify’a kadar çok çeşitli teknoloji şirketlerini desteklemesiyle biliniyor. Risk sermayesi şirketi aynı zamanda kripto altyapısı girişimi Magic Labs’ı, web3 gizlilik şirketi Sunscreen ve DeFi protokolü Gro’yu portföy şirketleri olarak gösteriyor.

Uzun bir kripto para kışının başlangıcında, 2018’in Temmuz ayında Schadeck yatırım tezini yazan Northzone ortaklarından Wendy Xiao Schadeck, web3’ü şirket için “temel sektör” olarak nitelendirmişti. The Block’a konuşan Northzone, “Web3 ve web2 ikilisi, muhtemelen bu fon döngüsünün ömrü boyunca birleşmeye başlayacak. Örneğin, son fonumuzdaki bazı web2 fintech şirketleri token’larını piyasaya sürdü ve bazı oyun şirketlerimiz yatırım turlarını web3 VC’lerden almaya karar verdi. Bu yüzden tam olarak tanımlamanın nerede olacağını söylemek gerçekten zor.” ifadelerini kullandı.

NFT, DeFi ve DAO Yatırımları

Xiao Schadeck, risk sermayesi şirketinin hem öz sermaye yatırımları hem de token satışları yoluyla girişimleri desteklemek için gerekli olan altyapıya sahip olduğunu ve daha önce stake edilebilen token’lara yatırım yaptığını açıkladı. Ayrıca, şirketin doğru koşullarda merkeziyetsiz özerk organizasyonlara (DAO) yatırım yapmaya açık olması gerektiği önerisinde de bulundu.

Northzone’ın kurucu ortağı Ophelia Brown’un bir Bored Ape, bir CryptoPunk ve bir Azuki dahil olmak üzere popüler NFT’leri en son 432 milyon dolarlık yatırım fonu ile satın alan Londra merkezli diğer girişim şirketi Blossom Capital’in aksine, şu anda NFT‘lere yatırım yapmıyor ama gelecekte bu değişebilir. Xiao Schadeck, NFT’lere yatırım yapma konusunda sorulan bir soruya, “Yaptığımız işle uyumlu bir şekilde yeni yatırım şekillerini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Ancak şu anda fonun bir kısmını NFT’leri veya bunun gibi bir şeyi satın almak için ayıracağımızı söylediğimiz bir noktada değiliz. Şimdiye kadar, özellikle NFT’lerin kendilerinin girişim kriterlerimize uyan bir yatırım şekli olduğunu tespit edemedik.” yanıtını verdi.

Xiao Shadeck, ayrıca DeFi’nin karşılaştığı bazı engellerden etkilenmeden yoluna emin adımlarla devam ettiğini ekledi. Portföy şirketi Gro, Mayıs ayında Terra’nın UST’sinin ABD doları sabitini kaybetmesinden etkilenmiş ve bu, müşterilerin kazanç sağlama stratejisinin yeniden değerlendirmesine neden olmuştu. Yine de Xiao Shadeck, Northzone’un web3 altyapı sektörüne ve Gro gibi DeFi protokollerine yatırım yapmak için değerlendirmelerine devam edeceğini belirtti.

Xiao Shadeck’e göre, Northzone’un özel bir kripto fonu başlatması Aglaé Ventures ve Cherry Ventures gibi diğer Avrupalı risk sermayesi şirketlerinin liderliğini takip edip etmeyeceği konusunda hala kararsız: