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Toplam piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para olan XRP‘nin ihraççısı Ripple’ın CTO’su David Schwartz, yakın tarihli bir tweet’inde en büyük kripto para Bitcoin’in kaynak kodunda yüksek ihtimalle en az bir büyük uygulamasında kritik bir hata bulunduğunu iddia etti.

Bitcoin Arzını Tehdit Ediyor

Ripple‘ın CTO’su David Schwartz’ın işaret ettiği Bitcoin ağındaki güvenlik açığı, potansiyel olarak arzı 21 milyon ile sınırlı olan BTC arzının ötesine geçilmesini ve çok daha fazla sayıda BTC’nin çıkarılmasına izin verebilir. Koddaki hatadan yararlanılacak olursa Bitcoin’e olan güven azalabilir ve kripto para borsaları milyarlarca dolarlık kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

Ripple’ın eski geliştirici ilişkileri direktörü Matt Hamilton, 2010’da meydana gelen değer taşması olayının neredeyse en büyük kripto parayı nasıl öldürdüğünü hatırlattıktan sonra Schwartz’ın hataya ilişkin attığı tweet’ine yanıt verdi. 2010 yılında anonim bir hacker, Bitcoin‘in kaynak kodunda 184 milyar yeni BTC çıkarmayı mümkün kılan kritik bir güvenlik açığından yararlanmıştı. Hata, geçmişte Bitcoin geliştiricisi Jeff Garzik tarafından fark edildi. Güvenlik açığının düzeltilmesi için bir soft fork gerektiriyordu. Bu hatanın düzeltilmesinden iki yıl sonra, geçen yılın Eylül ayında Bitcoin’in yazılımında hacker’ların Lightning Network’ten (LN) para çalmasını mümkün kılabilecek ciddi bir hata tespit edildi.

Bitcoin Yatırımcıları Endişelenmeli mi?

Schwartz, böyle bir hatanın kötü niyetli bir hacker tarafından asla bulunmayacağını veya kullanılamayacağını, bu yüzden Bitcoin yatırımcılarının uykularını kaçıracak bir durum olmadığını ekledi. Ripple yöneticisi , “Uzun vadeli yatırımcıların bu konuda çok fazla endişelenmesine gerek yok.” diye tweet attı. Schwartz, bu tür kritik hataların taranması ve tespit edilmesi için büyük bir teşvik olmasına rağmen, henüz bulunmadıkları ve kullanılmadıkları için “son derece nadir” olduklarına inanıyor.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,09 yükselişle 22 bin 420 dolardan alınıp satılıyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC‘nin toplam piyasa değeri 427.5 milyar dolarda. Bitcoin’in kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyeti ise yüzde 40,1 seviyesinde.