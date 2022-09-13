Bitcoin ve altcoin'ler için kritik veriler bugün saat 15.30'da açıklanacak. Kritik veriler öncesi BTC ve altcoin'lerde son durum.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için kritik veriler bugün saat 15.30’da açıklanacak. ABD Çalışma Bakanlığı merakla beklenen Ağustos ayı TÜFE verilerini duyuracak. Ekonomistlere göre ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıklayacağı veriler beklentilerin altında kalacak ve kripto para piyasaları dahil olmak üzere yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiği görülebilir. Kritik veriler öncesi Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatını araştıran yatırımcılar, “bugün Bitcoin ne kadar“, “altcoin fiyatları ne oldu” gibi bazı sorulara yanıt arıyor. İşte kripto para piyasalarındaki son durum.

Bitcoin’de Son Durum

Yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerini ve ardından Perşembe günü açıklanacak olan perakende satışlar verilerini yakından takip ediyor. Her iki veri de Federal Rezerv‘in (Fed) gelecek haftaki faiz kararından önceki önemli veriler. Her ne kadar Petrol fiyatlarındaki düşüş ABD’de enflasyonun düşmesine katkı sağlamış olsa da Fed’in faiz artırımı politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Yatırımcıların ve trader’ların TÜFE verilerini beklediği kritik saatlerde Bitcoin, küresel piyasalardaki yükselişin ortasında Ethereum Blockchain’inin The Merge güncellemesini oldukça yakından takip ediyor. Dünyanın en büyük ve en popüler kripto parası, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,74 yükseliş 22 bin 312 dolardan alınıp satılıyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre, kripto para piyasalarının toplam değeri 1.066 trilyon dolarda ve BTC‘nin piyasalar üzerindeki hakimiyeti yüzde 40,1 seviyesinde.

Bitcoin, güncel fiyatlarla 21 bin 500 ve 22 bin dolardaki direnç seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. Fiyat, 22 bin dolardaki direnç bölgesinin yanı sıra, 100 saatlik basit hareketli ortalamanın da üzerine çıkmış durumda. Şu sıralar 22 bin 500 dolardaki direnç bölgesinin altında işlem gören Bitcoin, birkaç kez bu seviyeyi geçme girişiminde bulunsa da başarılı olamadı.

Saatlik BTC/ABD doları paritesi grafiğinde Bitcoin fiyatı için en yakın destek noktası 21 bin 800 dolarda. Yukarı yönde en yakın direnç 22 bin 450 dolar seviyesinin yakınlarında. BTC’nin önündeki bir sonraki büyük direnç ise 22 bin 500 dolar seviyesinin yakınında oturuyor. 22 bin 500 doların üzerinde gelecek mum kapanışı fiyatın 23 bin 200 dolara kadar çıkmasıyla sonuçlanabilir. 24 bin doların geçilmesi ise fiyattaki yükselişin güçlenerek devam etmesine neden olabilir.

Altcoin Fiyatları

En büyük altcoin Ethereum, merakla beklenen The Merge güncellemesine saatler kala son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,70 düşüşle bin 716 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap’in verilerine göre, ETH‘nin toplam piyasa değeri 210.3 milyar dolarda ve piyasalar üzerindeki hakimiyeti yüzde 19,7 seviyesinde. Piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para arasında yer alan Solana (SOL), son 24 saatte kaydettiği yüzde 10’un üzeride yükselişle öne çıkarken, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 10,19 yükselişle 38,31 dolardan işlem görüyor.

CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde yüzde 22,14 yükselişle 0,06683 dolardan işlem gören Ravencoin (RVN), son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise yüzde 20,09 düşüşle 0,0003254 dolardan işlem gören Terra Classic (LUNC) yer alıyor.