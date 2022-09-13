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Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?

Ethereum Merge etkinliğine kısa bir süre kalmışken, analistler bir yandan da Bitcoin ve Ethereum arasındaki hakimiyet durumunu sorguluyorlar.
00:30
13 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimlerindeki normal piyasa koşullarının aksine, son birkaç hafta Ethereum’un pazar payında Bitcoin’e karşı güç kazandığı görüldü. Ethereum Merge etrafındaki heyecan sayesinde, Bitcoin’in (BTC) kripto piyasa değerindeki payı son zamanlarda düştü.

Birleşmeye az bir süre kala, Bitcoin yatırımcıları Ethereum yükseltmesinin gerçekleşmesi ışığında hızlı bir geri dönüş umuyor. Bu arada, Ethereum (ETH) fiyatının Merge sonrasında nasıl tepki vereceği henüz belli değil.

Birleşmeden Sonra Bitcoin Fiyatı

Bu bağlamda, teknik göstergeler son birkaç gün içinde Bitcoin’de artan ticari faaliyet gösteriyor. İki ay gibi uzun bir süre boyunca Ethereum ticareti, pazar payı açısından BTC’yi gölgede bıraktı. Bu arada, Ethereum Merge sırasında yaşanılabilecek herhangi bir engel veya sorun Bitcoin’i tekrar güçlendirebilir. Blockchain uzmanları, yatırımcıları, başarılı bir yükseltme olsa bile küçük sorunlar olabileceği konusunda uyardı.

Crypto Quant analizine göre, Bitcoin’in işlem hacmindeki payı, Ethereum’unkiyle karşılaştırıldığında son zamanlarda en üst konuma geldi. Ayrıca, hangi kripto para biriminin lider olduğu konusunda bir değişiklik olduğunu gösteren bazı erken işaretler de bulunuyor. Ethereum Merge 15 Eylül civarında yapıldıktan sonra, her şey daha net bir biçimde ortaya çıkabilir.

Piyasa Hakimiyetinde Çapraz Geçiş

Yüzde hacmine göre hakimiyet grafiği, 11 Eylül civarında Bitcoin’in işlem hacmi hakimiyetinde bir geçiş yaşadığını gösterdi. Bu, Ethereum Merge sonrasında Bitcoin hakimiyet modelinde bir değişiklik olabileceği anlamına geliyor olabilir.

Bu konuda ise Crypto Quant analistleri tarafından şu şekilde bir açıklama yapıldı:

Bir çapraz geçiş oldu, bu da Bitcoin’in işlem hacmi açısından borsalarda daha baskın olmaya başladığı anlamına geliyor. Bu, Bitcoin’in Ethereum’dan sürücü koltuğunu devraldığının açık bir işareti.

Bu arada ETH fiyatı 1.700 dolar civarında dalgalanıyor. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, ETH fiyatı son 24 saatte %1,43 düşüşle 1.726 dolar seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan, Bitcoin son bir haftadır yukarı yönlü bir eğri çiziyor. Son bir hafta içinde BTC %13,37 artış gösterdi. Bu yazı yazılırken, BTC fiyatı son 24 saatte %4,04 artışla $22,412 seviyesinde bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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