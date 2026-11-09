Analist, XRP için 1,04 dolar ile 1,16 dolar aralığını izliyor

Piyasa analisti ChartNerd, XRP’de son haftalarda öne çıkan teknik görünümün 2022’de görülen yapıyla benzerlik taşıdığını savundu. Analiste göre fiyat hareketinin yönü, özellikle 50 haftalık üssel hareketli ortalama ile 20 haftalık üssel hareketli ortalama çevresinde şekilleniyor.

2022 ile benzerlik vurgusu

ChartNerd, Haziran 2022 dönemini örnek göstererek XRP’nin o süreçte döngü dibini oluşturduğunu ve ardından 50 haftalık ortalamaya kadar yüzde 90 yükseldiğini hatırlattı. Bu yükselişin ardından fiyatın yaklaşık sekiz ila dokuz hafta boyunca 20 ve 50 haftalık ortalamalar arasında kaldığını, daha sonra 20 haftalık ortalamanın altına sarkarak yeniden bant diplerine çekildiğini belirtti.

Analist, bu geri çekilmenin daha geniş ölçekte bir çift dip yapısı oluşturduğunu ve sonrasında yukarı yönlü kırılmanın geldiğini ifade etti. Mevcut tabloda da benzer bir kurgu gördüğünü söyleyen ChartNerd, XRP’nin ağustosta 0,98 dolarda dip yaptıktan sonra 50 haftalık ortalamaya yükseldiğini, ardından 10 haftadır bu seviyenin altında kaldığını aktardı.

ChartNerd, XRP yatırımcılarının bu süreci yakından izlemesi gerektiğini söylerken, mevcut fiyat yapısının geçmiş döngüyle güçlü benzerlikler taşıdığını vurguluyor.

50 haftalık ortalama belirleyici konumda

Analiste göre ana eşik 50 haftalık üssel hareketli ortalama olmaya devam ediyor. ChartNerd, bu seviye aşılmadan güçlü bir yukarı hareket beklemediğini dile getiriyor. Ayrıca 20 haftalık ortalamanın kaybedilmesinin, fiyatı yeniden 1 dolar civarına ya da biraz altındaki bölgelere taşıyabilecek bir zemin oluşturabileceğini düşünüyor.

Üssel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir teknik gösterge olarak biliniyor. Özellikle orta ve uzun vadeli eğilimi izleyen analistler, 20 ve 50 haftalık ortalamaları piyasa yapısındaki değişimi anlamak için sık kullanıyor.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama, yakın dönem fiyatlarını daha fazla öne çıkaran bir ortalama türüdür. EMA kısaltmasıyla anılır ve trendin hızındaki değişimleri basit hareketli ortalamaya göre daha erken yansıtabilir.

İki senaryo öne çıkıyor

ChartNerd, kısa vadede iki ana olasılık üzerinde duruyor. İlk senaryoda XRP, 1,14 dolar ile 1,16 dolar aralığını korur ve daha yüksek bir dip oluşturur. Bu durumda ağustostaki dip seviyelerinin yeniden test edilmesine gerek kalmayabileceğini değerlendiriyor.

İkinci senaryoda ise son reddin etkisi ağır basabilir. Analist, haftalık ortalamalardan gelen satış baskısını güçlü buluyor ve günlük grafikte izlediği çift dip hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu seviyenin 1,04 dolar olduğunu, yakın dönemde günlük yapıda aşağı kırıldığını da ekliyor.

ChartNerd, 1,14 dolar ile 1,16 dolar aralığında daha yüksek dip oluşmasının daha yapıcı bir görünüm sunacağını, aksi halde 1,04 doların yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Yapıdaki bozulma izleniyor

Analist, aşağı yönlü riskin ortadan kalkmadığını düşünüyor. Bu görüşünü de fiyat yapısındaki zayıflamaya dayandırıyor. 2022 örneğinde sert düzeltmeye rağmen piyasa yapısının korunduğunu, çift dip sonrası kırılmanın geldiğini hatırlatan ChartNerd, mevcut görünümün de benzer bir yol izleyip izlemeyeceğinin önümüzdeki haftalarda daha net anlaşılacağını ifade ediyor.

Bu çerçevede XRP’de kısa vadeli yön için 1,14 dolar ile 1,16 dolar bandı ile 1,04 dolar seviyesi öne çıkan başlıca alanlar olarak izleniyor. ChartNerd’in değerlendirmesi, fiyatın geçmişteki benzer döngüye sadık kalıp kalmayacağı sorusuna odaklanıyor.