BITCOIN (BTC)

Bitcoin 75 bin doların altına döndü: Düşüşteki iki sebep ne?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 $BTC bu gece yarısı 73.761 dolara kadar düştü, kısa süreli toparlanmanın ardından tekrar 74.565 dolara geriledi.
  • 🌐 Nvidia CEO’su Jensen Huang’a yönelik soruşturma ve ABD-İran görüşmelerindeki tıkanma risk iştahını zayıflattı.
  • ⚡ Kripto vadeli işlemlerinde 24 saatte 1 milyar doları aşan tasfiyenin 913 milyon doları long pozisyonlardan geldi.
  • 💸 ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden geçen hafta toplam 1,647 milyar dolar net çıkış oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Bitcoin, Nvidia CEO’su Jensen Huang’a yönelik soruşturma ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanmasıyla ağustostan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dipten gelen alımlarla kısa süreliğine 75 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, yükselişinin bir bölümünü geri verdi. Haber yazıldığı sırada Bitcoin 74.565 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin 75 bin doların üzerinde kalamadı
2 Nvidia soruşturması ve İran görüşmeleri piyasayı baskıladı
3 Vadeli işlemlerde tasfiye 1 milyar doları aştı
4 Spot ETF’lerde çıkışın büyük bölümü IBIT’ten geldi
5 Bitcoin’de 73.150 dolar destek, 77.430 dolar direnç

Bitcoin 75 bin doların üzerinde kalamadı

Bitcoin, gece yarısı 73.761 dolara kadar düştükten sonra kısa sürede 1.200 dolardan fazla yükseldi. Ethereum da benzer bir seyir izledi. Fiyatı önce 2.100 doların altına indi, ardından 2.144 dolar civarına çıktı. İki kripto paradaki toparlanmaya rağmen piyasa genelinde oynaklık yüksek kaldı.

Nvidia soruşturması ve İran görüşmeleri piyasayı baskıladı

Nvidia yönetim kurulu, Huang’ın Çin istihbarat kurumlarıyla bağlantısı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisine dair soruşturma başlattı. Huang evlilik dışı ilişkiyi doğrularken Nvidia, ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine veya şirket sırlarının açığa çıktığına ilişkin kanıt bulunmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’la yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını açıklaması da risk iştahını zayıflattı. Orta Doğu’daki gerilimin küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesi, kripto para piyasası üzerindeki baskıyı artırdı.

Vadeli işlemlerde tasfiye 1 milyar doları aştı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto vadeli işlemlerinde 1 milyar dolardan fazla pozisyon tasfiye edildi. Bunun 913 milyon doları, fiyat artışına oynayan long pozisyonlardan geldi. Tasfiye tutarı Ethereum’da 448 milyon dolar, Bitcoin’de ise 272 milyon dolar oldu.

Spot ETF’lerde çıkışın büyük bölümü IBIT’ten geldi

Wu Blockchain’in aktardığı verilere göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 2–6 Kasım haftasında 1,282 milyar dolar net çıkış kaydetti. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan çıkan 1,209 milyar dolar, bu tutarın yaklaşık yüzde 94’ünü oluşturdu.

Spot Ethereum ETF’lerinden de aynı dönemde 365 milyon dolar net çıkış oldu. Bu fonlar üst üste altıncı haftayı net çıkışla kapatırken iki gruptaki toplam net çıkış 1,647 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin’de 73.150 dolar destek, 77.430 dolar direnç

Piyasa katılımcıları, ABD borsaları açıldığında yatırımcıların Nvidia soruşturmasına ve İran görüşmelerine vereceği tepkiyi izleyecek. CoinDesk’e göre Bitcoin’de 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 73.150 dolar önemli destek, 100 günlük ortalamaya denk gelen 77.430 dolar ise direnç konumunda.

Dipten gelen alımlar Bitcoin’i 75 bin doların üzerine taşımaya yetti, ancak fiyat bu seviyenin altında kaldı. Yeniden satış gelirse 73.150 dolar desteği öne çıkacak. Toparlanmanın kalıcılığı açısından ise 77.430 dolar direncinin aşılması belirleyici olacak.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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