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Reef Coin Alınır Mı? Reef Coin Uzman Yorumları!

Reef bugünün parlayan yıldızlarından oldu. Peki bu seviyeden alım yapmak mantıklı mı? Reef için kritik destek ve direnç bölgeleri neler?
22:32
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birim 22.200 doların üzerinde alıcı bulduğu için altcoinler rahat bir nefes alıyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar seviyesine yaklaştı. Yarın gelecek TÜFE verisinin de piyasaları olumlu etkilemesi halinde altcoinlerde çok daha ciddi toparlanmalar görebiliriz. Peki Reef Coin ne durumda?

Reef Coin Alınır Mı?

Bugünün yıldızlarından biri Reef Coin oldu. Popüler kripto para yazı hazırlandığı sırada bile %35 yükselişle kazanımlarını koruma devam ediyor. Son 24 saatte 0,00376 dolar ile 0,00615 dolar arasında hareket eden fiyat 21:50 itibariyle 0,0051 dolardan alıcı buluyor. Öğlen 17:45 sularında başlayan yükseliş 4 adet 15 dakikalık uzun yeşil mumla fiyatı günün zirvesine taşıdı. Yaklaşık 2 saattir nispeten yatay seyreden fiyat ilerleyen saatlerde düşüş yaşayabilir.

Fiyatı yukarı çeken ciddi bir gelişme olmadı. Bu tarz yükseliş dönemlerinde pump hareketleri makul karşılanıyor. Özellikle Bitcoin’in mini rahatlama rallilerinde uzun süre yatay seyreden altcoinlerin ani toparlanmalar yaşadığını görürüz. Reef bunlardan birini yapıyor ve temelde fiyatı destekleyen ciddi bir katalizör olmadığı için yatırımcıların bu seviyelerden alım yapması riskli olabilir.

Reef Coin Uzman Yorumları

Bugün yaşanan yükseliş bir miktar kar satışıyla karşılandı. Birçok yatırımcı uzun süredir zararda beklediği için kar satışlarının devam etmesi olasıdır. Kripto para yatırımcıları genellikle yükselen varlıklara giriş yaparak daha fazla kazanç elde edebilecekleri duygusuna katılır. Ancak bu çoğunlukla kar satışlarıyla gelen düşüş sebebiyle onların zararına olur. Eğer elinizde düşük seviyelerden aldığını Reef coinler varsa mevcut durum bir miktar kar satışı için makul görünüyor. Onun dışında bu seviyeden giriş yapacak veya kar satışından kaçınacak yatırımcıların kritik bölgelere stop koymaları faydalı olabilir.

Nitekim yukarıdaki grafik RSI’ın aşırı alım bölgesinden dönmeye başladığını gösteriyor. Eğer fiyatı destekleyen önemli bir gelişme olsaydı yeniden yukarı ivme beklemek mantıklı olabilirdi. Ancak fiyatın spekülasyonla artmış olma ihtimali bu RSI’ın daha fazla kayba çağırdığını söylüyor.

Fiyat şimdilik 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Kısa vadede 200 günlük ortalama olan 0,0058 doların üzerinde kapanışlar iyimserliği tetikleyebilir. Önemli destek bölgesi ise 0,0048 dolardır. Bu bölgenin altında kapanışlar 0,0042 dolara kadar düşüş getirebilir. Dip nokta ise 0,0027 dolar olacaktır. Reef Coin’in 0,0058 dolar üzerinde yaptığı kapanışlar 0,0076 dolar zirvesini hedefler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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