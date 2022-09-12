4,2 trilyon dolar varlık yöneten şirket iddialara göre bireysel müşterileri için bir şeyler planlıyor. Bitcoin yükseliyor.

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Bugün akşam saatlerinde Mike’a ait bir iddia olarak paylaştığımız haber saat ilerledikçe daha da netleşiyor. Kripto para yatırımcıları trilyon dolarlık yatırım şirketinin bu büyük hamlesini heyecanla bekliyor. Peki detayları henüz netleşmeyen bu adım piyasalara ne gibi bir fayda sağlayacak? The Wall Street Journal tarafından birkaç dakika önce paylaşıldı.

Fidelity ve Bitcoin (BTC)

Fidelity Investments, bireysel yatırımcıların aracılık platformunda Bitcoin işlemleri yapmasına izin verecek bir plan üzerinde çalışıyor. Konuya aşina olan kişiler, finansal devin kripto para birimlerine odaklanan bu hamlesini teyit etti. Fidelity, 2018’de riskten korunma fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar için Bitcoin yatırım ürünü oluşturmuştu. Daha sonrasında kurumsal müşterilerin dijital varlığı kendileri için yönettiği 401(k) emeklilik planlarına eklemesine izin verdi. İnsanlar, şimdi, Boston firmasının 34,4 milyondan fazla müşteriye kripto paraları açacağını iddia ediyor. Bu gelişme potansiyel milyonlarca kripto para yatırımcısı anlamına geliyor.

Abigail Johnson tarafından yönetilen Fidelity, kripto paraları destekleyen ilk trilyon dolarlık şirket olma özelliğine sahiptir. Bayan Johnson, yaklaşık on yıl önce çalışanlarıyla haftalık kripto tartışmaları yapmaya başladı ve 2015’te Fidelity Bitcoin madenciliğine başladı. Daha sonra, bireysel müşterilerin hesaplarına varlıkları takip etmeleri için Coinbase entegrasyonu getirdi. 2020 yılında ise varlıklı müşteriler için kendi kripto fonunu başlattı.

Fidelity ve Kripto Paralar

Bugün akşam saatlerinde Galaxy Holdings’in CEO’su Mike tarafından paylaşılan iddiayı son dakika olarak duyurmuştuk. Şu dakikalarda bu iddia WSJ tarafından teyit edildiği için BTC fiyatı 22.400 doların üzerinde alıcı buluyor. Novogratz SALT Konferansı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Bir kuş bana Fidelity‘nin bireysel müşterilerini kripto paralara yönlendireceğini söyledi. Umarım o kuş haklıdır.”

Fidelity henüz planlarını müşterileriyle paylaşmadı. Fidelity’nin kendi müşterilerine kripto odaklı sunduğu her şey ABD hükümeti tarafından yakından izleniyor. ABD Çalışma Bakanlığı, şirketlerin çalışanlarının Fidelity emeklilik planları aracılığıyla kripto para birimlerine yatırım yapmalarına izin verme kararlarından endişelendiğini yakın zamanda açıklamıştı. Bu hamleye karşı bir engelleme gelecek mi göreceğiz.