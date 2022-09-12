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Geçtiğimiz yıl Bitcoin ATH tazelemeden önce SEC, vadeli Bitcoin ETF’i için onay vermişti. Ardından kral kripto para yükselişe geçti. Uzmanlara göre Bitcoin fiyatını yeniden ATH bölgesine taşıyabilecek en önemli gelişmelerden biri onaylanacak Spot Bitcoin ETF’dir. Fakat SEC şimdilik buna yanaşmıyor. Peki ama neden reddediyor? Son rapor buna ışık tutuyor.

Spot Bitcoin ETF Raporu

Özel bir röportajda Dijital Ticaret Odası (Chamber of Digital Commerce)’nın kurucusu ve CEO’su Perianne Boring, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun neden 16 şirketin Bitcoin ETF başvurularını reddettiğini araştıran yeni bir raporu detaylandırdı. Dijital Ticaret Odası kripto paralar, blockchain gibi gelişmekte olan “dijital” sektörü desteklemeye çalışan bir oluşumdur. Konumuza dönecek olursak. SEC neden Bitcoin ETF’lerini reddediyor?

Perianne Boring buna gerekçe olarak “daha büyük bir siyasi politika” cevabını veriyor.

“Bunu raporun kendisinde detaylandırıyoruz ve en iyi tahminimiz ve vardığımız sonuç, bunun endüstrinin bir ETF’yi piyasaya sürmek için SEC standartlarını karşılayamamasıyla pek ilgisi olmadığıdır. Başkan Gensler’in çok agresif bir ajandası var ve SEC’in yetki alanını, elbette kendi yetkilerini dijital varlık ekosistemi boyunca genişletmek istiyor ve bunu kongre ifadesinde ortaya koydu.”

Gensler ve Kripto Paralar

Şimdiki SEC Başkanı Gensler kripto paralara pek uzak bir isim değil. Yani 2018 yılında MIT’de Bitcoin dersleri verdiğini düşünürsek bu yazıyı okuyan çoğu yatırımcıdan önce BTC’yle tanıştığını varsayabiliriz. Gensler’in başında olduğu kurum tarafından verilen ret cevapların nerdeyse tamamında (dosyalama hataları, prosedür eksiklikleri vs dışında) henüz yatırımcıların böylesine bir volatiliteye hazır olmadığına değiniliyor. Yani kripto para piyasalarının volatilitesi yüksek ve biz Spot Bitcoin ETF onayı verirsek bu durum vatandaşlarımızın potansiyel kayıpları nedeniyle bizi sıkıntıya sokar diyorlar.

Öte yandan CFTC (SEC’in rakibi kamu kurumu gibi düşünebiliriz) Bitcoin ve Ethereum’un kendi sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor. Hatta Kongreye bu noktada yetkilerini genişleten bir tasarı da gönderildi. Ve daha da önemlisi SEC Başkanı Gensler, CFTC’ye BTC ve ETH için daha geniş yetkiler tanımlayan bu tasarıyı desteklediğini daha birkaç gün önce açıkladı. Belki de CFTC bu yetkilerle en büyük iki kripto para birimine yasal bir zemin hazırlar ve SEC kendi yetki alanında olan ETF onayını bundan sonra verir?

Derken büyük bir sorun var. Grayscale, SEC’e kendi ETF başvurularını (ve diğer tüm Spot Bitcoin ETF başvurularını) “negatif ayrımcılığa” maruz bıraktığı gerekçesiyle dava etti. SEC burada savunma yapacak. Peki bu süreçte Spot Bitcoin ETF onayı gelir mi? Büyük ihtimalle gelmez, çünkü belirsizlik artıyor ve SEC bir dava dayatmasıyla bunu onaylamış durumuna düşmek istemez. Peki dava ne kadar sürer? 2024 yılının ortalarında davanın son ermesi bekleniyor. Yani spot Bitcoin ETF tam bir yılan hikayesine döndü, Fed sıkılaşma politikasına devam ediyor her ay on milyarlarca dolar bilanço azaltıyor, Ukrayna savaşı sürüyor, Çin gerilimi devam ve daha birçok olumsuz gelişme var. Kripto para yatırımcılarının yüzü bu 2 yıl içinde pek gülecek gibi görünmüyor. Fakat enseyi karartmaya gerek yok, kripto paralar geçmişte birçok sürpriz atak başlattı, belki de bunlardan birinin başındayızdır.