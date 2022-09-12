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Moral Bozan Tasfiye Haberi! Kripto Para Fonunun Sonu Geliyor!

Kripto para yatırımcıları kurumsallar için daha fazla seçenek beklerken bu fon kapanacağını duyurdu.
20:30
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yarın ABD TÜFE verileri açıklanacak ve Bitcoin 20.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ancak kötü haber geldi. Milyar dolarlık varlık yöneticisi Stone Ridge uzun süredir devam eden Bitcoin fonuyla alakalı yeni bir karar aldı. SEC’e yapılan başvuruyla detaylar ortaya çıktı. Peki bu gelişme kripto para yatırımcılarını neden ilgilendiriyor? Detaylar haberimizde.

Stone Ridge Bitcoin Fonu Tasfiye Oluyor

Stone Ridge Asset Management LLC, bugün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Bitcoin strateji fonu için bir tasfiye planı sundu. Yapılan başvuruya göre fonun tasfiyesi 21 Ekim tarihinde (veya buna yakın bir tarih) gerçekleşmesi gerekiyor. 3 Ekim itibariyle de hisse satışları durdurulmuş olacak. Varlık yöneticisi tasfiye tarihine kadar belirtilen yatırım stratejisinde ilerlemeye devam edeceğini taahhüt etti.

Başvurudaki detaylar şöyle;

“Danışman, Tasfiye Tarihine hazırlık olarak Fonu nakde indirecektir. Fonun tasfiyesinden elde edilen gelirin ortaklara nakit olarak dağıtılması beklenmektedir. Tasfiye gelirlerinin Tasfiye Tarihini müteakip her hissedarın Fon paylarının tamamı itfa edilerek derhal dağıtılması beklenmektedir.”

Stone Ridge Bitcoin Fonu

Aralık 2019 tarihinde NYDIG Bitcoin Strateji Fonu olarak isimlendirilen fon için SEC onayı alan Stone Ridge o tarihte “fonun yalnızca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) kayıtlı borsalarda işlem gören nakit ödemeli Bitcoin vadeli işlemlerini satın alacağını ve fiziksel olarak yerleşik Bitcoin vadeli işlemlerinde satın almayacağını” söyledi. Fon, doğrudan Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine yatırım yapmayı planlamamıştı.

Stone Ridge Asset Management LLC Aralık ayında 7 milyar doları aşan dijital para yatırımına odaklanan bir yan kuruluş olan NYDIG’nin de sahibi olan Stone Ridge Holdings Group’un bir parçasıdır. Tasfiyeyle alakalı net bir gerekçeye henüz ulaşılmadı. Ancak kurumsal yatırımcıların kripto paralara direkt veya dolaylı yatırımını kolaylaştıran enstrümanların artması gerekirken azalmaya başlaması can sıkıcıdır. Bu haberin geldiği sırada sosyal medyada Fidelity’nin özellikle bireysel müşterilerini kripto paralara yönlendireceğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Şirket henüz bunu doğrulamadı.

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