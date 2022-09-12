En büyük 45 kripto para arasında olan bu altcoin Coinbase borsasında listelenecek. Haberin ardından altcoin çift haneli yükseliş yaşadı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası bugün yatırımcıları sevindiren ikinci müjdesini verdi. İlk müjdeyi son dakika olarak duyurmuştuk. 2 yeni altcoini yol haritasına ekleyen borsa şimdi de yeni bir altcoinin direkt olarak listeleneceğini duyurdu. Bu tarz listeleme haberleri altcoinlerin fiyatlarına direkt etki edebiliyor. Nitekim bugün paylaştığımız iki altcoinden biri %100’ü aşan bir kazanç gördü.

Coinbase Listelenecek Altcoin

Biraz önce yapılan duyuruya göre Coinbase borsası Hedera (HBAR)’yı platformda listeleyecek. Peki ama ne zaman, saat kaçta?

Listelemenin yarın Türkiye saatiyle 19:00’da yapılması bekleniyor. Kullanıcılar bugünden itibaren HBAR varlıklarını borsaya taşıyabilecek. Gerekli likidite koşulları oluşursa Coinbase işlem tahtasını aktifleştirecek. Coinbase geçtiğimiz yıl yaptığı “daha fazla altcoin listeleyeceğiz” açıklamasının ardından her ay en az birkaç altcoini platforma ekliyor. Şirketin Kurucu Ortağı yakın zamanda bir röportajda “kripto paraların Amazon’u” olmak istediklerini söylemişti. Bu açıklama binlerce kripto paranın platformda işlem göreceği anlamına geliyor.

Hedera (HBAR)

HBAR Coin yazı hazırlandığı sırada 0,06699 dolardan alıcı buluyor. Listeleme müjdesinin ardından popüler kripto para Binance borsasında 0,0696 dolara kadar tırmandı. ATH seviyesini 0,57 dolarda göre altcoin halen zirvenin ciddi anlamda aşağısında bulunuyor. Güne %7 artışla devam eden kripto para ikinci 15 dakikalık mumda yükselişini devam ettirecek gibi görünüyor.

Kendini üçüncü nesil DLT (dağıtılmış defter teknolojisi) olarak tanımlayan Hedera saniyede 10 bin ve üzerinde işlem kapasitesine sahiptir. Üstelik bunu yaparken 0,0001 dolar gibi işlem maliyeti vadediyor. Hashgraph Consensus isimli algoritmayla güvenliğini sağlayan proje 39 üyeli bir konseye sahip. Bunlar node çalıştırarak ağın güvenliğini sağlıyor, üstelik konsey üyeleri açıklanmayan aralıklarla değiştiriliyor.

Maksimum arzı 50 milyar ve bunun şimdilik %42’si dolaşımda, yaklaşık 1,4 milyar dolar piyasa değeri bulunan altcoin en büyük 41’inci kripto para konumundadır. Listeleme haberinin ardından HBAR işlem hacmi %234 oranında arttı ve 76 milyon dolara ulaştı. Bitcoin öncülüğünde toparlanan piyasa şimdilik pozitif olduğu için HBAR listelemesinin fiyata direkt olarak etki ettiğini gördük.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.