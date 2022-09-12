Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   2 Altcoin ve Gizemli (Müjde) Paylaşımları! Bu Tarihte Ralli Başlayabilir!

2 Altcoin ve Gizemli (Müjde) Paylaşımları! Bu Tarihte Ralli Başlayabilir!

Birbiriyle alakasız iki farklı projeden gizemli paylaşımlar geldi. Peki neler oluyor?
19:02
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2 popüler kripto para birimi bugün sosyal medya hesapları üzerinden gizemli paylaşımlarda bulundu. Genellikle büyük gelişmelerden önce yapılan bu tarz hareketler hedef tarihte ciddi fiyat hareketlerini tetikliyor. Peki hangi altcoinler paylaşımda bulundu? Paylaşılan tarihler ve tahminler neler? Bu arada iki altcoinin birbirleri ile bağlantısı bulunmuyor.

Immutable (IMX)

İlk paylaşım Immutable (IMX)’den geldi. Yapılan paylaşımda “Yakında geliyor, hazır mısınız?” ifadeleri kullanıldı. Muhtemelen yeni bir ürünün duyurusunu ilerleyen günlerde paylaşacaklar. Fiyata etki edip etmeyeceği ise haberin büyüklüğüne bağlı olacak. Yazı hazırlandığı sırada IMX fiyatı %1 artışla 0,87 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi ise bugün etkileyici biçimde yükseldi. 33 milyon doları geçen hacim bugün %82 oranında arttı.

IMX yaklaşık 10 ay önce 9,5 doları aşarak ATH seviyesini belirlemişti. Bugün zirve noktasının %90,8 aşağısında alıcı buluyor.

Dock Network (DOCK)

İkinci sırada ise Dock Network (DOCK) var fakat bunlar net bir tarih telaffuz ediyor. 14 Eylül tarihine işaret eden Dock Network “büyük bir duyurunun” sinyalini verdi. Bu sinyalin ardından altcoinin fiyatı çift haneli yükseliş yaşadı. Son 24 saatte 0,022 dolar ile 0,029 dolar arasında hareket eden fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,027 dolardan alıcı buluyor. Altcoin %20’nin üzerinde artmış olsa da bir miktar geri çekilme yaşadı.

Asıl haberin duyurulmasıyla birlikte fiyatın daha da yükselmesi muhtemeldir. İşlem hacmi sadece 15 milyon dolar olan altcoin bugün %1266 oranında hacim artışı yaşadı. Piyasa değeri sadece 21 milyon dolar olduğu için DOCK takip etmeye değerdir. Eğer ciddi bir gelişme paylaşılırsa bu haber altcoinin fiyatını daha da yukarı çekebilir.

Binance borsasından da temin edilebilen DOCK en büyük talebi burada görmekte, yatırımcılar Binance, Gate, KuCoin gibi borsalar üzerinden bu altcoine ulaşabilir. ATH fiyatına 4 yıl önce 0,24 dolarda ulaşan DOCK Coin bugün zirvenin %88,68 altında bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022