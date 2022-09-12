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2 popüler kripto para birimi bugün sosyal medya hesapları üzerinden gizemli paylaşımlarda bulundu. Genellikle büyük gelişmelerden önce yapılan bu tarz hareketler hedef tarihte ciddi fiyat hareketlerini tetikliyor. Peki hangi altcoinler paylaşımda bulundu? Paylaşılan tarihler ve tahminler neler? Bu arada iki altcoinin birbirleri ile bağlantısı bulunmuyor.

Immutable (IMX)

İlk paylaşım Immutable (IMX)’den geldi. Yapılan paylaşımda “Yakında geliyor, hazır mısınız?” ifadeleri kullanıldı. Muhtemelen yeni bir ürünün duyurusunu ilerleyen günlerde paylaşacaklar. Fiyata etki edip etmeyeceği ise haberin büyüklüğüne bağlı olacak. Yazı hazırlandığı sırada IMX fiyatı %1 artışla 0,87 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi ise bugün etkileyici biçimde yükseldi. 33 milyon doları geçen hacim bugün %82 oranında arttı.

IMX yaklaşık 10 ay önce 9,5 doları aşarak ATH seviyesini belirlemişti. Bugün zirve noktasının %90,8 aşağısında alıcı buluyor.

Dock Network (DOCK)

İkinci sırada ise Dock Network (DOCK) var fakat bunlar net bir tarih telaffuz ediyor. 14 Eylül tarihine işaret eden Dock Network “büyük bir duyurunun” sinyalini verdi. Bu sinyalin ardından altcoinin fiyatı çift haneli yükseliş yaşadı. Son 24 saatte 0,022 dolar ile 0,029 dolar arasında hareket eden fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,027 dolardan alıcı buluyor. Altcoin %20’nin üzerinde artmış olsa da bir miktar geri çekilme yaşadı.

Asıl haberin duyurulmasıyla birlikte fiyatın daha da yükselmesi muhtemeldir. İşlem hacmi sadece 15 milyon dolar olan altcoin bugün %1266 oranında hacim artışı yaşadı. Piyasa değeri sadece 21 milyon dolar olduğu için DOCK takip etmeye değerdir. Eğer ciddi bir gelişme paylaşılırsa bu haber altcoinin fiyatını daha da yukarı çekebilir.

Binance borsasından da temin edilebilen DOCK en büyük talebi burada görmekte, yatırımcılar Binance, Gate, KuCoin gibi borsalar üzerinden bu altcoine ulaşabilir. ATH fiyatına 4 yıl önce 0,24 dolarda ulaşan DOCK Coin bugün zirvenin %88,68 altında bulunuyor.