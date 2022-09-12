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Bu 93 Kripto Para İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzun Vadede Dikkat!

Kripto para yatırımcılarının bu 93 kripto paraya karşı temkinli olması gerekiyor. Bugün gelen hamle yatırımcıları korkuttu.
18:17
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar uzun vadeli hedefleri doğrultusunda birçok alıp 1-8 yıl arasında tutmayı planlıyor. Ancak bu altcoinlerde risk arttı. Küresel kripto para piyasalarının regüle edilmesi süreci geçtiğimiz yıl ivme kazandı. Bundan birkaç yıl önce devletler kripto paraları önemsemiyor ve bu sebepten düzenlemeleri için de çaba harcamıyordu. Fakat oluşturulmayan yasal zemin birçok mağduriyetin doğuşuna neden oldu. Ve muhtemelen gelen regülasyonlarla birlikte yeni mağduriyetlerle tanışacağız. Örneğin gizlilik talep eden kullanıcılar bundan mahrum bırakılacak.

Kripto Paralar Suça Bulaşıyor Mu?

13 Nisan tarihinde Quantum Economics tarafından yayınlanan bir rapor gizlilik odaklı kripto paralara işaret ediyordu. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte artan gizlilik odaklı altcoin hacimleri dikkat çekiciydi. Monero bunların başında geliyor. Aynı dönemde BTC’ye göre işlem hacmi %30 artan altcoin hiçbir şekilde izlenemiyor. Hatta ABD bu altcoinin gizliliğini bypass edebilecek siber güvenlik uzmanlarına milyonlarca dolarlık ödül bile vadetmişti.

Terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının ve hatta Wagner gibi paralı silahlı grupların bu tarz gizlilik odaklı kripto paraları kullanarak küresel finans sistemi atlattığı uzun süredir söyleniyor. Hatta sosyal medya XMR yükseldiğinde dolaşan yaygın esprilerden biri “karteller ödeme alacak” şeklindedir. Elbette gizlilik odaklı oldukları için suçlular bu kripto paralara yönelebilir veya Tornado Cash gibi mikserleri kullanarak izlerini kaybettirebilir. Ancak bu gizlilik odaklı kripto paraları sadece “gizlilik endişeleri” nedeniyle kullananlar da var. Örneğin baskıcı hükümetlerin gözetimi altında yaşayan gazeteci ve muhaliflerin, aktivistlerin hayatta kalabilmek için gözetimden kaçması gerekiyor. Veya sadece gizliliğine önem veren insanlar da bu kripto paraları kullanarak kendini güvende hissedebilir.

93 Kripto Para Tehlikede

Geçtiğimiz haftalarda Tornado Cash, ABD tarafından yasaklı listesine alındı. Bu platformu kullananların tespiti halinde ABD sınırlarında ciddi yaptırımlara maruz kalması ihtimali var. Bunu protesto için popüler birçok isme Tornado Cash üzerinden 0,01 ETH gibi bakiyeler transfer edildi. Sonrasında kriptonun önde gelen isimlerinin dYdX gibi birçok merkeziyetsiz platformdan yasaklandığı görüldü.

Şimdi sıra gizlilik odaklı kripto paralara geliyor. Bugün son dakika olarak paylaştığımız Huobi duyurusu 7 gizlilik odaklı altcoinin borsadan dışlanacağını söylüyordu. Kullanıcılar artık gizlilik odaklı kripto paralarını buraya transfer edemeyecek ve burada alım/satım yapamayacak. İlerleyen süreçte ABD ve AB’nin “bu kripto paralar Rusya yanlıları, uyuşturucu kartelleri ve teröristler tarafından kullanılıyor” diyerek diğer popüler borsaları zorlamayacağının garantisi yok. Bu durum gizlilik odaklı kripto paralarda çok ciddi değer kayıpları görmemize neden olabilir.

Gizlilik Odaklı Kripto Paralar

Güncel verilere göre 93 farklı gizlilik odaklı kripto para bulunuyor. Bunların bir kısmı yarı gizlilik odaklıyken Monero gibi alternatifler hiçbir şekilde izlenememektedir. Aşağıda en popüler 10 gizlilik odaklı altcoini görüyorsunuz.

  • Monero (XMR)
  • Zcash (ZEC)
  • Decred (DCR)
  • Horizen (ZEN)
  • Secret (SCRT)
  • Keep Network (KEEP)
  • Status (SNT)
  • iExec RLC (RLC)
  • Pirate Chain (ARRR)
  • Verge (XVG)

Daha 83 farklı gizlilik odaklı altcoin daha var. Sonuncu sıradaki XVG 66 milyon dolar piyasa değerine sahipken listenin başını çeken XMR yaklaşık 2,917 milyar dolar piyasa değerine sahiptir. Gizlilik odaklı altcoinlerin toplam piyasa değeri ise 6,2 milyar dolardır. Bu altcoinlerin toplam işlem hacmi son 24 saatte 413 milyon dolara ulaşarak %75 oranında arttı.

Eğer uzun vadede gizlilik odaklı bir altcoin tutmayı planlıyorsanız ilerleyen süreçte alınacak küresel yaptırım kararlarına, Binance gibi borsaların bunları liste dışı bırakmasına da hazırlıklı olmalısınız. Regülasyonlar daha gür sesle konuşulmaya başlandığı için bu ihtimal gittikçe artıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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