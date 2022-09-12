Reklam
Al / Sat

Sıcak Gelişme: Merge Öncesi Ethereum İçin Büyük Müjdeyi Verdiler!

Sadece saatler kaldı. Merge öncesi Ethereum için yeni ürünlerinin müjdesini verdiler. Kurumsal kripto para yatırımcıları için seçenekler genişliyor.
17:40
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) kritik bir haftaya girdi. Bu hafta Merge gerçekleşecek. Yıllardır beklenen Ethereum bileşmesinin öncesinde CME müjdeyi verdi. Ethereum fiyatında Bitcoin piyasa hakimiyeti arttığı için ciddi bir karşılık bulmayan bu haber de haftalardır bekleniyordu. Peki Ethereum cephesinde neler oluyor?

Ethereum Vadeli İşlemleri

Önde gelen türev piyasası Chicago Mercantile Exchange (CME) Group, kripto paralarla ilişkili türev ürünlerini genişletmeye devam ediyor. CME kısa süre önce ETH Vadeli İşlemleri opsiyonlarını başlattı. CME’nin ETH vadeli işlem opsiyonlarının lansmanı, Ethereum‘un hisse kanıtı yükseltmesinin saatler öncesine denk geldi. İlk olarak 18 Ağustos 2022’de duyurulan ürün yaklaşan Merge ile artacak volatiliteden yararlanmak isteyen yatırımcıları hedefliyor.

Ayrıca Glassnode’dan gelen veriler, ETH vadeli işlem sözleşmelerine açık faizin ağustos ayında da sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Haber, Ethereum’un ağ revizyonundan önce ETH ürünlerine olan ilginin arttığına işaret etti.

CME Ethereum (ETH) Açıklaması

Chicago Mercantile Exchange (CME) Group kripto paralarla ilgili ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Ethereum ise bugünlerdeki en sıcak konudur. Birçok yatırımcı aylardır Eylül’ün ikinci haftası için 2.000 doların üzerinde bir ETH fiyatı hedefliyordu. Ancak makro ekonomik gelişmeler fiyatı bu büyük gelişmeden daha fazla etkiliyor. CME’nin Küresel Hisse Senedi ve FX Ürünleri Başkanı Tim McCourt, bugün başlatılan yatırım seçeneğiyle alakalı şunları söyledi;

“Yeni ETH opsiyon sözleşmelerimizin lansmanı, kripto topluluğuna Ethereum (ETH)’a erişim elde etmek ve ETH yatırımını yönetmek için başka bir önemli araç sağlamak adına özellikle bu dönemde yapıldı. Yeni opsiyon sözleşmelerimiz, yıldan yıla ortalama günlük hacimde %43 artış gören CME Group’un ETH vadeli işlemlerini de tamamlayacak.”

Özellikle kurumsal yatırımcılar Merge sırasında ETH tutmak için bu seçeneği kolayca değerlendirebilir. CME’nin yeni teklifleri, yatırımcılara sözleşme başına 50 ETH büyüklüğündeki opsiyon sözleşmelerine erişim sağlıyor.

Henüz onaylanmış bir Ethereum ETF’i olmadığı için kripto paralara ilgi duyan kurumsal yatırımcılar bu tarz opsiyon sözleşmelerine yöneliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
IntoTheBlock Raporladı: Merge İle Ethereum’da Bunlar Tarih Olacak!
IntoTheBlock Raporladı: Merge İle Ethereum’da Bunlar Tarih Olacak!
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Ethereum Merge’e İlgi Büyük: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Ethereum Merge’e İlgi Büyük: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Çok Para Yatırdılar! Ethereum (ETH) Bunları Üzecek!
Çok Para Yatırdılar! Ethereum (ETH) Bunları Üzecek!
Alternatif Ethereum İçin Hayal Kırıklığı! Justin Sun’ın Gözü Yaşlı!
Alternatif Ethereum İçin Hayal Kırıklığı! Justin Sun’ın Gözü Yaşlı!
Yıl Sonu Ethereum Fiyat Hedefini Açıkladı!
Yıl Sonu Ethereum Fiyat Hedefini Açıkladı!
Ethereum Stake Edenler Zarar Mı Edecek? Uzmanlar Ne Diyor?
Ethereum Stake Edenler Zarar Mı Edecek? Uzmanlar Ne Diyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022