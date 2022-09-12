Sadece saatler kaldı. Merge öncesi Ethereum için yeni ürünlerinin müjdesini verdiler. Kurumsal kripto para yatırımcıları için seçenekler genişliyor.

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Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) kritik bir haftaya girdi. Bu hafta Merge gerçekleşecek. Yıllardır beklenen Ethereum bileşmesinin öncesinde CME müjdeyi verdi. Ethereum fiyatında Bitcoin piyasa hakimiyeti arttığı için ciddi bir karşılık bulmayan bu haber de haftalardır bekleniyordu. Peki Ethereum cephesinde neler oluyor?

Ethereum Vadeli İşlemleri

Önde gelen türev piyasası Chicago Mercantile Exchange (CME) Group, kripto paralarla ilişkili türev ürünlerini genişletmeye devam ediyor. CME kısa süre önce ETH Vadeli İşlemleri opsiyonlarını başlattı. CME’nin ETH vadeli işlem opsiyonlarının lansmanı, Ethereum‘un hisse kanıtı yükseltmesinin saatler öncesine denk geldi. İlk olarak 18 Ağustos 2022’de duyurulan ürün yaklaşan Merge ile artacak volatiliteden yararlanmak isteyen yatırımcıları hedefliyor.

Ayrıca Glassnode’dan gelen veriler, ETH vadeli işlem sözleşmelerine açık faizin ağustos ayında da sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Haber, Ethereum’un ağ revizyonundan önce ETH ürünlerine olan ilginin arttığına işaret etti.

CME Ethereum (ETH) Açıklaması

Chicago Mercantile Exchange (CME) Group kripto paralarla ilgili ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Ethereum ise bugünlerdeki en sıcak konudur. Birçok yatırımcı aylardır Eylül’ün ikinci haftası için 2.000 doların üzerinde bir ETH fiyatı hedefliyordu. Ancak makro ekonomik gelişmeler fiyatı bu büyük gelişmeden daha fazla etkiliyor. CME’nin Küresel Hisse Senedi ve FX Ürünleri Başkanı Tim McCourt, bugün başlatılan yatırım seçeneğiyle alakalı şunları söyledi;

“Yeni ETH opsiyon sözleşmelerimizin lansmanı, kripto topluluğuna Ethereum (ETH)’a erişim elde etmek ve ETH yatırımını yönetmek için başka bir önemli araç sağlamak adına özellikle bu dönemde yapıldı. Yeni opsiyon sözleşmelerimiz, yıldan yıla ortalama günlük hacimde %43 artış gören CME Group’un ETH vadeli işlemlerini de tamamlayacak.”

Özellikle kurumsal yatırımcılar Merge sırasında ETH tutmak için bu seçeneği kolayca değerlendirebilir. CME’nin yeni teklifleri, yatırımcılara sözleşme başına 50 ETH büyüklüğündeki opsiyon sözleşmelerine erişim sağlıyor.

Henüz onaylanmış bir Ethereum ETF’i olmadığı için kripto paralara ilgi duyan kurumsal yatırımcılar bu tarz opsiyon sözleşmelerine yöneliyor.