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Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyebilir! Ralli Başladı!

Listeleme sinyali fiyatın ikiye katlanması için yeterli oldu. Avalanche ağındaki ilk DEX platformunun yönetişim tokeni yüzde 100'den fazla arttı.
17:14
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından biri popüler altcoini paylaştı. Listeleme haberleri fiyata direkt etki ediyor. Birçok kripto para özellikle piyasaların yükselişte olduğu dönemlerde büyük listeleme haberleriyle ralliler yaptı. Bu altcoin ise yol haritasına eklendi. Peki hangi altcoin yol haritasına eklendi?

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase birkaç dakika önce Pangolin (PNG)’i listeleme için yol haritasına eklediğini duyurdu. Yarın veya birkaç ay/hafta içinde Coinbase borsası bu altcoini platformunda listeleyebilir. Listelenecek altcoinler yol haritasına eklendikten sonra borsada işlem göreceği tarihi bekliyor. Bazı altcoinler bu listeden çıkarılırken bir kısmı hemen ertesi gün de listelenebiliyor. PNG için henüz net bir listeleme tarihi duyurulmadı.

Haberin etkisiyle PNG Coin %10’un üzerinde artış yaşadı. Binance ve diğer birçok kripto para borsasında henüz işlem görmeye başlamayan PNG fiyatı 17:14 itibariyle yükselişine devam ediyor. PNG fiyatının rallisi yazı hazırlandığı sırada %30’a dayandı.

Pangolin (PNG) Nedir? Neden Yükseliyor?

Coinbase borsasının listeleme yol haritasına eklenen PNG bu gelişmeyle birlikte ralliye başladı. Duyuru paylaşıldıktan kısa süre sonra %10 artan fiyat haber hazırlandığı sırada yükselişini %40’a dayandırdı. Coinbase borsası şeffaflığı artırma hedefleri doğrultusunda listelenecek altcoinlerin volatilitesini azaltmak için öncesinde yol haritasına ekliyor. Yol haritasına eklenen altcoinlerin bazılar hemen ertesi veya birkaç gün sonra borsada listelenirken bazıları için süreç aylarca devam ediyor. Hatta yol haritasından çıkarılan ve listelemekten vazgeçilen altcoinler de oluyor.

Pangolin (PNG) fiyatı 17:19 itibariyle 0,080 dolar seviyesinde bulunuyor. Altcoin haberin ardından 0,097 dolara tırmanarak %100 civarında artış yaşadı. Yatırımcıların ilerleyen dakikalarda gelmesi muhtemel kar satışlarıyla fiyatın yaşayabileceği düşüşe de hazırlıklı olması gerekir.

İşlem hacmi oldukça düşük olan PNG, bu denli yüksek fiyat hareketini sığ hacimle işlem görmesine borçludur. Sadece 1 milyon dolarlık işlem hacmi altcoinin %100 oranında fiyat artışı yaşamasına neden oldu. İşlem hacmi yazı hazırlandığı sırada 1,1 milyon dolar seviyesinde ve son dakikalarda %400 civarında arttı.

Avalanche topluluğunun yakından tanıdığı Pangolin bu ağdaki bir DEX’tir. Merkezi olmayan borsa, yönetişim için PNG tokenini topluluğuna sunmuştu. Avalanche ağındaki ilk DEX platformu olduğu için ayrı bir öneme sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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