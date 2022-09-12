Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, önde gelen şirketler ve işletmeler NFT kervanına katılmaya devam ediyor. Starbucks’tan çarpıcı bir hamle geldi.

Starbucks, NFT Projesi İçin Polygon’u Seçti!

Starbucks, dijital bir topluluk oluşturmak ve müşterilerine özel avantajlara erişim sağlamak için eşsiz bir NFT koleksiyonu piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket, bu proje için Polygon (MATIC) ile ortaklık kuracağını açıkladı. Polygon, yüksek hızı ve düşük işlem ücretleri ile son dönemde popüler hale geldi! Kritik gelişme, Salı günü Starbucks’tan ikinci çeyrek bilanço açıklaması sırasında duyuruldu. Firma, mevcut sürdürülebilirlik misyonuyla daha uyumlu olacak “çevresel olarak sürdürülebilir” bir platformda NFT topluluğu yaratableceğini açıkladı. Starbucks’ın NFT’leri muhtemelen şu anda ‘Ödül Programı’na üye olan 27 milyon Amerikalıya yönelik olacak.

Ayrıca şirket, “dijital topluluk ve deneyimleri çevrimiçi hayata geçirmenin heyecan verici yollarını araştırdığını” belirtti. Şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında, müşterilerin dijital topluluğun parçası olmalarını mümkün kılacak olan bir NFT koleksiyonunun satışa sunulacağına ve ayrıca bu NFT’lerin sahiplerine ayrıcalıklar sağlayacaklarına yer verildi. Starbucks’ın değeri yaklaşık 96,7 milyar dolar, 2017’de kuurlan bir NFT pazarı olan OpenSea ise şimdiden 13,3 milyar doları geçti. Bu yüzden, büyük şirketlerin bu yeni teknolojiye yatırım yapmaları şaşırtıcı değil.

NFT’ler Hangi Temalara Odaklanacak?

Başlangıçta, işletmenin sunmayı planladığı NFT deneyimi kahveye odaklanacak. Yapılan açıklamaya göre, NFT’ler hem güncel ve geçmişten Starbucks tarzı sanatsal ifadeler hem de dünyaca ünlü isimler ile yapılacak iş birliklerini kapsayacak şekilde oluşturulacak. Daha önce, işletme, NFT koleksiyonlarında ne tür bir blok zinciri teknolojisinin kullanılacağını belirtmedi, sadece büyük olasılıkla “çok zincirli” veya “zincir agnostik” olacağını belirtmişti.

Şirketin CEO’su Schultz, Starbucks’ı kripto dostu bir şirket haline dönüştürmeyi hedefliyor. Yönetici diğer devasa şirketlerin yalnızca NFT airdrop’larına sponsor olmakla kalmayıp ayrıca metaverse’te mağazalar veya diğer kripto projeleriyle iş birlikleri gibi yeni kripto deneyimleri yarattığınına da dikkat çekiyor. Şirketin CMO’su Brady Brewer, şirketin NFT dünyasına adım atacağını, bu kapsamda sunulacak olan konseptlerin müşterilerde topluluk algısını güçlendireceğini ifade etti ve şunları ekledi: