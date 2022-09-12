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Nam Salan Analist Popüler Altcoin için Long ve Short Seviyelerini İşaretledi

Yaptığı analizlerle nam salan kripto para analisti Michaël van de Poppe, popüler altcoin için potansiyel long ve short seviyelerini işaretledi.
16:10
12 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları kısa vadede çift haneli yükselişler kaydederek yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Popüler altcoin XRP de yükselişi ile kripto para piyasalarındaki genel eğilimi takip eden kripto varlıklar arasında yer alıyor olsa da altcoin’in kripto para piyasalarının geri kalanına göre daha güçsüz hareket ettiğini not etmek gerekiyor. Bununla birlikte, yaptığı analizleri yakından takip edilen bir kripto para analisti altcoin’de dikkat edilmesi gereken seviyeleri işaretledi.

XRP’de Long ve Short Pozisyon Arayışı

Yaptığı analizlerle nam salan kripto para analisti Michaël van de Poppe, 11 Eylül’de attığı bir tweet’de XRP’nin fiyat hareketini analiz etti ve altcoin‘in fiyatı önündeki ve altındaki kritik öneme sahip destek ve direnç seviyelerini işaretledi.

Van de Poppe’nin yaptığı teknik analizine göre, XRP’de short pozisyon almak için değerlendirilebilecek en yakın güçlü direnç seviyesi 0,380 dolar ila 0,375 dolar aralığında olabilir. Öte yandan, kripto para piyasalarının gerilemesi durumunda genel olarak her şeyin yolunda gittiğinin teyiti için 0,330 ila 0,335 dolar arası güçlü bir destek seviyesi. Kısa vadeli yatırımcılar ve trader’lar potansiyel alım noktası olarak bu seviyeyi değerlendirebilir.

XRP’de Son Durum

XRP, haftalarca süren nötr fiyat hareketine kısmen güç kazanacak değiştirmiş durumda. Popüler altcoin son günlerde kısa vadeli bir yükseliş kaydetti ve önemli kazanıma imza attı. XRP’nin değeri son 7 gün içerisinde değerini yaklaşık yüzde 10 arttı. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,05 yükselişle 0,3553 dolarda işlem görüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, XRP’nin piyasa değeri 17.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para, bu verilere göre en büyük 25 kripto para listesinde yedinci sırada yer alıyor.

Öte yandan fiyatın yanı sıra XRP balinaların da yaptıkları yakından takip etmek gerekiyor. Zincir üstü (on-chain) verilere göre, dolaşımdaki XRP arzının büyük bir kısmının kontrolü sadece 10 adresin elinde.  CoinCarp’ın sağladığı verilere göre, 12 Eylül itibariyle en büyük 10 XRP yatırımcısı dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 73’ünü, yani yaklaşık dörtte üçünü kontrol ediyor. En büyük 20 XRP yatırımcısı ise dolaşımdaki arzın yüzde 75,35’ini kontrol ediyor. Bu da altcoin’in kısa ve orta vadedeki geleceği için olumsuz bir durum olarak yorumlanıyor.

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