Yapılan duyuruya göre 7 popüler kripto para borsadan delist edilecek. Diğer borsaların benzer bir adım atması onların sonu anlamına gelebilir.

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Kripto para piyasalarındaki eski ve popüler 7 altcoin hakkında kötü haber geldi. Fiyatlarına olumsuz yansıyabilir. Devletlerin regülasyonlara yönelmesiyle birlikte özellikle gizlilik odaklı kripto paralar tehdit altında. Tornado Cash’in ABD tarafından yasaklanmasının ardından popüler borsalar da olası yaptırımlardan kaçınmak adına farklı adımlar atıyor.

7 Kripto Para Delist Ediliyor

Dash (DASH), Decred (DCR), Firo (FIRO), Monero (XMR), Verge (XVG), Zcash (ZEC) ve Horizen (ZEN) biraz önce Huobi borsasından yapılan duyuruya göre “gizlilik odaklı” oldukları gerekçesiyle borsadan delist edilecek. Borsa tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyor;

“Huobi Global, her ülke ve bölgenin uyumluluk politikalarına sıkı sıkıya uyar ve her zaman kullanıcılarımızın varlıklarını korumak için çaba gösterir. En son finansal düzenlemelere uygun olarak ve Huobi Global Token Yönetim Kuralları’nın 17(16) Maddesi uyarınca Huobi Global, aşağıdaki gizlilik tokenleriyle alım satım hizmetini sonlandırdı: DASH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC ve ZEN, bu tokenler 19 Eylül tarihinde liste dışı bırakılacak”.

DASH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC ve ZEN için para yatırma hizmeti bugün itibariyle sona eriyor.

Gizlilik Odaklı Kripto Paralar

Huobi tarafından alınan bu kadar Binance gibi daha büyük borsalardan henüz destek görmüş değil. Kripto para borsalarında bu hareketin yaygınlaşması halinde gizlilik odaklı kripto paralarda çok ciddi düşüşler görebiliriz. Haber sonrasında 7 altcoinin performansı aşağıdaki gibidir.