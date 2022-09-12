Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Son Dakika: 7 Popüler Kripto Paraya Kötü Haber! Delist Edilecekler!

Son Dakika: 7 Popüler Kripto Paraya Kötü Haber! Delist Edilecekler!

Yapılan duyuruya göre 7 popüler kripto para borsadan delist edilecek. Diğer borsaların benzer bir adım atması onların sonu anlamına gelebilir.
15:40
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki eski ve popüler 7 altcoin hakkında kötü haber geldi. Fiyatlarına olumsuz yansıyabilir. Devletlerin regülasyonlara yönelmesiyle birlikte özellikle gizlilik odaklı kripto paralar tehdit altında. Tornado Cash’in ABD tarafından yasaklanmasının ardından popüler borsalar da olası yaptırımlardan kaçınmak adına farklı adımlar atıyor.

7 Kripto Para Delist Ediliyor

Dash (DASH), Decred (DCR), Firo (FIRO), Monero (XMR), Verge (XVG), Zcash (ZEC) ve Horizen (ZEN) biraz önce Huobi borsasından yapılan duyuruya göre “gizlilik odaklı” oldukları gerekçesiyle borsadan delist edilecek. Borsa tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyor;

“Huobi Global, her ülke ve bölgenin uyumluluk politikalarına sıkı sıkıya uyar ve her zaman kullanıcılarımızın varlıklarını korumak için çaba gösterir. En son finansal düzenlemelere uygun olarak ve Huobi Global Token Yönetim Kuralları’nın 17(16) Maddesi uyarınca Huobi Global, aşağıdaki gizlilik tokenleriyle alım satım hizmetini sonlandırdı: DASH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC ve ZEN, bu tokenler 19 Eylül tarihinde liste dışı bırakılacak”.

DASH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC ve ZEN için para yatırma hizmeti bugün itibariyle sona eriyor.

Gizlilik Odaklı Kripto Paralar

Huobi tarafından alınan bu kadar Binance gibi daha büyük borsalardan henüz destek görmüş değil. Kripto para borsalarında bu hareketin yaygınlaşması halinde gizlilik odaklı kripto paralarda çok ciddi düşüşler görebiliriz. Haber sonrasında 7 altcoinin performansı aşağıdaki gibidir.

  • DASH: Yazı hazırlandığı sırada 49,27 dolardan alıcı buluyor. Fiyat haberle birlikte sadece birkaç cent düştü. Günlük işlem hacmi %30 artarken fiyat dolar karşısında %2,34 artış yaşadı.
  • Decred (DCR): 30 dolarlık fiyatıyla ETH karşısında %1 artan DCR fiyatı da haberden pek etkilenmiş gibi görünmüyor.
  • Firo (FIRO): Fiyat 3 doları aştı ve günlükteki kazanç %2’ye ulaştı.
  • Monero (XMR): 160 dolardan alıcı buluyor, halen dolar karşısında %1,96’lık bir kazanımı var.
  • Verge (XVG): Habere inat çift haneli yükselişini sürdüren XVG 0,003971 dolarlık fiyatıyla bugün %16 yükseldi.
  • Zcash (ZEC): Gizlilik odaklı diğer bir altcoin olan ZEC, yazı hazırlandığı sırada 65,26 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte %1 oranında arttı.
  • Horizen (ZEN): 16,93 dolarlık fiyatı ve %61 oranında artan işlem hacmiyle ZEN de diğerleri gibi güçlü kalmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022