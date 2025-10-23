Trump’ın Affının Ardından CZ ve Binance Borsasından 23 Ekim Açıklamaları



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 110.500 doların üzerinde ve hafta Perşembe günü Trump ile Xi görüşecek. Görüşme biraz önce WH Basın Sekreteri tarafından yeniden teyit edildi, bu iyi. Bugün kripto paralar özelinde son dakika olarak duyurduğumuz güzel bir şey oldu. Trump CZ’yi affetti.

CZ ve Binance Açıklaması

Trump’ın kendini affettiğini uçakta öğrenen CZ daha sonra daha geniş bir açıklama yapacağını söyledi. BNB fiyatı duyuruyla birlikte yüzde 5 arttı ve BTC fiyatı 111.000 dolara ilerlerken haberin etkisiyle yaşadığı yükseliş onu bir adım öne çıkardı. CZ sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Bugünkü affa ve Amerika’nın adalet, yenilikçilik ve hakkaniyet ilkelerine bağlılığını koruyan Başkan Trump’a derin şükranlarımı sunarım. Amerika’yı kripto para biriminin başkenti haline getirmek ve web3’ü dünya çapında yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. (Hala uçaktayım, daha fazla paylaşım gelecek.)”

CZ’nin yerini alan yeni Binance CEO’su Richard Teng ise şunları söyledi;

“Teşekkürler Başkan. CZ’nin affedilmesiyle ilgili muhteşem haber, sadece onun kişisel yolculuğunu değil, kripto endüstrisinin ne kadar ilerlediğini de düşünmemiz için bir fırsat sunuyor. CZ’nin kripto paranın gücüne ve kullanıcıların güçlendirilmesine olan inancı, bugün var olan pek çok şeyin temelini oluşturdu. Binance borsasında yenilenen bir amaç bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ücretleri, güveni ve küresel inovasyonu azaltarak erişimi artırmaya odaklanan yeni bir sayfa açıyoruz. ABD ve dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcıların, kitleler için daha açık ve erişilebilir bir finansal gelecek yaratma çabalarını desteklemeye hazırız.”

CZ geri dönüp Richard’dan koltuğunu geri alacak mı? Şimdilik bu belli değil ancak Trump onu affettiyse ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmanın şartlarını da iyileştirebilir. Evet bunu yapması mümkün.

Binance Global’in resmi duyuru metni ise şöyle;

“Bugün CZ’nin affedilmesiyle ilgili inanılmaz bir haber geldi! Başkan Trump liderliğiniz ve ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederiz! CZ’nin vizyonu, Binance’ı dünyanın en büyük kripto borsası haline getirmekle kalmadı, daha geniş bir kripto hareketini de şekillendirdi. Binance, ücretleri azaltan ve herkes için finansal sisteme erişimi artıran, güvenli, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir platform oluşturmaya odaklanmaya devam ediyor.”

CZ Neden Affedildi?

Öncelikle bilinen sebep Trump’ın kripto paralar konusunda Biden döneminde yapılan yanlışları düzeltme çabası. Nitekim Ripple $2.41, Coinbase ve diğer kripto temalı davalar bitirildi. Trump başkalarını da affetti ve Biden yönetimi kripto paralar için tam bir kabustu.

Fakat arka planda affa dair komplo teorileri de var. En çok konuşulan ise BAE merkezli şirket MGX’in Binance borsasına yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım. Bunu yaparken Trump’ın ailesi tarafından çıkarılan USD1 ile ödeme yapıldı. Fidelitas Lex şunları yazdı;

“Karşılığında nadir çip teknolojisine de erişim kazandılar. Bahsi geçen şirket (MGX), G42 isimli bir başka şirketin iştiraki. G42’nin Çinli CEO’su eski Microstrategy yöneticisi. İddia o ki yaklaşık 2 milyar değerinde USD1 (WLFI & oğul Trump’a ait stablecoin) satın alması şartı karşılığında, BAE merkezli AI şirketine nadir çip teknolojisine erişim imtiyazı tanınıyor. Demokrat parti senatörleri ulusal güvenlik meselesi olduğu iddiasıyla (zira BAE merkezli şirketin CEO’su Çin vatandaşı) bu konuyu 2-3 ay evvel kongrede de gündeme getirmişti.” – Fidelitas Lex

Her ne olursa olsun CZ’nin Binance borsasının başına dönmesi kripto paralar üzerindeki baskının tam olarak kalktığının ilanı gibi bir şey olacak. CZ oldukça büyük bir marka.