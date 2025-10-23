EkonomiKripto Para

Son Dakika: ABD, Çin’e Ticaret Soruşması Başlatıyor, Madde 301 ve Kripto Paralara Etkisi

Özet

  • Trump yönetimi, Çin’e karşı 301. Madde kapsamında bir ticaret soruşturması açacak.
  • Çin 2020'de imzaladığı anlaşmada 200 milyar dolarlık ek ABD malı almayı taahhüt etmişti. Bunu yapmadı.
  • 30 Ekim günü Trump ve Xi Güney Kore'de görüşecek. Trump görüşme öncesinde elini güçlendiriyor. Kripto paralar şimdilik sakin.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Trump küresel ölçekte ABD’ye ticarette haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bütün yıl boyunca bu konuda açıklamalarını gördük. Birçok kez çeşitli ülkelerle restleşti ve ardından anlaşmalar yaptı. Ancak en önemlisi Çin ile karşı karşıya kaldığı şeydi çünkü bunun çok daha büyük şeyler doğurması mümkün. Üstelik bu ayın 10’unda gerilim daha da artarken Çin ile ABD 1 Kasım tarihinde karşılıklı misillemelere hazırlanıyor. Biraz önce de 301. Yasa kapsamında harekete geçileceğini öğrendik.

ABD ve Çin

301’inci yasa ABD Kongresi tarafından çıkarılmış “ABD’nin başka bir ülkenin ticaretteki haksız eylemlerine karşı harekete geçmesini” mümkün kılan bir yasa. ABD bu yasa ile soruşturma açabilir ve gerekirse karşı önlemler alır. Yasanın yürütülmesinden sorumlu kurum Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR)’dir.

The New York Times’ın kaynaklarına göre 2020 Çin anlaşmasına uyumla ilgili bir soruşturma geliyor. Trump ve Xi iki hafta içinde bir araya gelecek ve bunun öncesinde soruşturma başlatılması gerilimi artıracak. Ancak kripto paralar şimdilik bu gelişmeyi umursamıyor.

Çin’in anlaşma şartlarını yerine getirmemesi sebebiyle soruşturma açılacak ve Trump’ın görüşmeden önce avantaj elde etmesi için aslında çok iyi bir koz. Yani Çin’in ihracat kontrollerine karşı ihracat kontrolleri duyuruldu, tarifelere karşı tarifeler 1 Kasım’da başlayacak ve ABD ayrıca 301’inci yasa soruşturması başlatıyor. Yani görüşmede pazarlık konusu yapılacak şeyler artıyor.

Büyük gün 30 Ekim. Güney Kore’de Trump ve Xi eğer o zamana kadar iptal vesaire duymazsa Güney Kore’de bir araya gelecek. Anlaşırlarsa ne güzel ama anlaşmazlarsa 48 içinde yani 1 Kasım’da karşılıklı ticaret füzelerini birbirlerine ateşleyecekler.

2020 yılında imzalanan anlaşma Çin’in 200 milyar dolarlık ek ABD mal veya hizmeti almasını istiyordu. Peki Çin aldı mı? Hayır.  

