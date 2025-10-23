KRİPTO PARA BORSALARI

Son Dakika: Coinbase aPriori (APR) ve Meteora (MET)’i Listeliyor, Ne İşe Yarıyorlar?

Özet

  • Coinbase aPriori (APR) ve Meteora (MET)'i listeliyor.
  • aPriori emir akışları için çalışıyor ve DEX'lerin popülerliği artarken coşkulu bir alanda varlık gösteriyor.
  • Metora, Solana ağında yeni başlatılan bir DEX. DLMM Havuzları, Dinamik AMM Havuzları ve Dinamik Kasalarıyla ön plana çıkmaya çalışıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto para borsaları yeni altcoinler listelemeye devam ediyor ve piyasalarda daha fazla yükseliş bekleniyor. Özellikle Coinbase bu yıl düzenli olarak yeni altcoinleri ABD yatırımcılarıyla buluşturdu. Bunun sebebi Biden döneminde katı olan kuralların listelemeler için büyük sınırlamalar içermesiydi.

Yeni Listelenen Kripto Paralar

Coinbase aPriori (APR) ve Meteora (MET)‘i listeliyor. Bugün ilerleyen saatlerde gerekli likidite koşulları oluşursa iki altcoin de işleme açılacak. aPriori (APR) duyurunun ardından çift haneli artış yaşadı. Hali hazırda Binance Alpha gibi yerlerde işlem gören APR birçok borsada erişilebilir durumda ve bu listeleme duyurusuyla fiyat artışına yardımcı oldu.

aPriori yüksek performanslı kripto para ağları için akıllı emir defteri akışları sunuyor. Emir defteri akışı için koordinasyon katmanı olarak çalıştığından ve bugünlerde merkezi olmayan Hyperliquid gibi DEX’lerin popülerliği arttığından oldukça coşkulu bir alanda varlık gösteriyor. Ekip Jump, Citadel ve Coinbase’de çalışmış isimlerden oluşuyor. Şimdiye kadar Pantera, YZi Labs ve ConsenSys gibi kripto devlerinden 30 milyon dolarlık fon topladı.

Metora ise güne yüzde 41 kayıpla devam ediyor ve aslında henüz yeni listelendiği için rekor seviyeden yaşadığı bu düşüş tam olarak bir kayıp serisi olarak görülmez. Solana ağında başlatılan ve DeFi için likidite altyapısı sunan DEX’tir. DLMM Havuzları, Dinamik AMM Havuzları ve Dinamik Kasalar onun yenilikçi özellikleri ve likidite verimliliğini artırarak ayrışmaya çalışıyor. Üstelik henüz çok yeni.

