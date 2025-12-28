Dev Borsa 2026’nın Şifresini Verdi: Kripto Para Piyasasını Bu 3 Alan Ele Geçirecek

Coinbase Institutional’ın son piyasa değerlendirmesi kripto paraların 2026’ya girerken klasik “döngü” anlatılarından uzaklaşıp daha yapısal dinamiklerle şekillendiğini ortaya koyuyo. Küresel araştırma direktörü David Duong ile araştırma analisti Colin Basco’nun kaleme aldığı rapora göre fiyat davranışını artık bireysel spekülasyonun ritmi kadar piyasa altyapısı ve kurumsal katılımın ağırlığı da belirliyor. Kurum, 2026’yı sıkı finansal koşullar altında çekirdek kripto para piyasasının ölçeklenme ve risk yönetimi kapasitesini sınayacak bir dönem olarak gösterdi.

Türevler Fiyat Keşfinin Merkezine Yerleşecek

Coinbase Institutional, kripto para piyasasında fiyat keşfinin giderek “süresiz vadeli işlemler” üzerinden gerçekleştiğini vurguladı. Rapora göre türev ürünler büyük işlem platformlarında toplam hacmin çoğunluğunu oluşturuyor ve fiyat oluşumu pozisyonlanma, fonlama oranları ile likidite koşullarına daha fazla bağlanıyor.

Duong ve Basco, 2025’in sonlarında yaşanan tasfiye dalgalarının ardından kaldıraç seviyesinin sert şekilde gerilediğine işaret etti. Kurum söz konusu gerilemeyi geri çekilme yerine “yapısal bir reset” olarak tanımladı. Aşırı spekülasyonun temizlendiğini, buna karşın süresiz vadeli işlemlere katılımın dayanıklılık gösterdiğini ekledi.

Rapor daha sıkı teminat uygulamaları ve iyileşen risk kontrollerinin şokların daha verimli emilmesine katkı sağladığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda türev piyasaların hakim likidite kaynağı olmayı sürdürmesi 2026’da fiyat hareketlerinin anlatı ivmesinden çok piyasa mikro yapısıyla okunmasını gerektirebilir.

Tahmin Piyasası ve Stablecoin Ödemeleri Kalıcı Kullanım Alanı Yaratıyor

Coinbase Institutional’a göre tahmin piyasaları deneysel ürün kimliğinden sıyrılıp daha dayanıklı bir finansal altyapıya evriliyor. Kurum artan nominal hacimler ve derinleşen likiditeyi bilgi keşfi ve risk transferi işlevlerinin güçlendiğine dair bir sinyal olarak görüyor.

Rapora göre tahmin platformları arasındaki parçalanma toplulaştırma ve verimlilik ihtiyacını artırdığını söylüyor. Düzenleyici çerçevenin bazı bölgelerde netleşmesiyle daha sofistike katılımcıların ilgisinin arttığı, kullanımın kripto-yerli yatırımcı kitlesinin ötesine taşındığı da vurgulandı.

Raporda üçüncü büyüme ayağı olarak stablecoin’ler ve ödemeler öne çıkarıldı. Coinbase Institutional, stablecoin işlem hacminin spekülatif al-sat yerine takas/uzlaşma, sınır ötesi transfer ve likidite yönetimi üzerinden büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Kuruma göre ödeme akışlarının otomatik işlem stratejileri ve yeni nesil uygulamalarla daha fazla iç içe geçmesi 2026 sonrasında kripto para piyasasının işleyişini belirleyebilecek temel bir omurga oluşturabilir.