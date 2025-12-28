Kripto Para

2026 “Rüya Yıl” mı Olacak? Kobeissi Letter’ın Senaryosu Kripto Para Yatırımcısına Umut Oldu

Özet

  • 2025’te hisse senetleri ve değerli metaller güçlü getiriler üretirken kripto paralar geride kaldı.
  • Kobeissi Letter, 2026’da faiz indirimleri ve olası teşviklerin risk iştahını artırabileceğini savunuyor.
  • Bitcoin’in kurumsal algısındaki güçlenme kriptonun kaçırdığı performansı yakalama ihtimalini öne çıkarıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

2025 geride kalırken küresel piyasalarda tablo güçlü getirilerle şekillendi. S&P 500’ün yılı yüzde 18 yükselişle, Nasdaq Composite’in yüzde 22 yükselişle ve Dow Jones Sanayi Endeksi’nin yüzde 15 yükselişle kapatması bekleniyor. Değerli metallerde yükseliş daha da dikkat çekici. Altın yılın başından beri yüzde 75 primlenirken, gümüş Ocak ayı açılışına kıyasla yüzde 172 sıçrayarak toplam piyasa değerini 4.5 trilyon dolara taşıdı. Aynı dönemde kripto paralar zirveler görse de Bitcoin ve birçok altcoin 2025’i negatif bölgede kapatmaya yakın görünüyor. Kobeissi Letter’daki analistler 2026’da yatırımcılar için daha elverişli bir zemin oluşabileceğini savunurken, odak kripto paraların bu zeminde ne kadar öne çıkacağına çevrildi.

İçindekiler
1 2026 Beklentisini Besleyen Makro Zeminin Ana Hatları
2 Bitcoin’in 2026’daki Rolü ve Kriptonun “Yakalama” Senaryosu

2026 Beklentisini Besleyen Makro Zeminin Ana Hatları

Kobeissi Letter’a göre 2026’nın “rüya yılı” olma ihtimali ABD para politikasındaki gevşemenin devam edebileceği beklentisine dayanıyor. ABD Merkez Bankası (fed) 2025’te politika faizini art arda üç kez indirdi ve niceliksel sıkılaştırma sürecini sonlandırdı. Piyasa gelecek yıl da faiz indirimlerinin sürmesini fiyatlıyor. Yeni bir Fed Başkanı ile indirim sürecinin hız kazanabileceği görüşü öne çıkıyor.

Politik cephede Donald Trump’ın yüzde 1 faiz çağrısı ve gümrük tarifelerindenden elde edilen gelirlerle teşvik çekleri vaat etmesi 2026’ya ilişkin likidite ve büyüme tartışmalarını canlı tutuyor. Borçlanma maliyetinin düşmesi kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklarda iştahı artırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Altın ve gümüşteki rekorların ardından yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla sermaye rotasyonuna gitmesi gündemde.

Bitcoin’in 2026’daki Rolü ve Kriptonun “Yakalama” Senaryosu

Kobeissi Letter’ın çizdiği çerçevede kripto para piyasası 2025’te beklentilerin gerisinde kaldığı için 2026’da “telafi” alanına sahip olabilir. 2025 boyunca Bitcoin ve bazı altcoin’lerin yeni zirvelere çıkmasına rağmen yılın büyük kısmında zayıf performans baskın oldu. Bu nedenle 2026’da risk iştahının artması halinde kripto paraların teorik olarak daha güçlü bir performans göstermesi beklentisi söz konusu.

Sermaye akışının hangi alanlara yönelebileceği tartışmasında yapay zeka teması en gözde nişlerden biri olarak gösteriliyor. Kobeissi Letter yine de Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar nezdinde daha meşru bir konuma geldiği, özellikle Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte bu algının güçlendiğin altını çizdi. Hisse senetleri ve değerli metallerin belirleyici bir tepe oluşturması halinde yatırımcıların daha yüksek getiri potansiyeli gördükleri alanlara kayabileceği, kriptonun da bu listede yer alabileceğini üzerinde duruluyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

